Vallejo afirma que no habrá impunidad por carabinero asesinado y asegura que Gobierno hará anuncios sobre seguridad

13 jun. 2022 - 16:35 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que no existirá impunidad en el caso del asesinato del cabo segundo de Carabineros David Florido Cisterna, e informó que este martes se darán a conocer anuncios en materia de seguridad.

"Como Gobierno no solamente nos hemos querellado, sino que también queremos reafirmar públicamente nuestra convicción y compromiso en llegar hasta las últimas consecuencias respecto de garantizar a la familia que no va a haber impunidad, que no solamente se va a detener a los responsables, sino que también va a haber juicio y garantía de que va a haber cumplimento de penas", dijo la ministra.

Anuncios en seguridad

Vallejo indicó que "esta semana tendremos una agenda importante en materia de seguridad. De hecho, mañana (martes) el Ministerio del Interior durante la mañana va a estar haciendo anuncios, para potenciar el trabajo que hemos desplegado en materia de seguridad ciudadana y la articulación con las policías en esta materia".

En ese contexto, se refirió a los dichos del exPresidente Sebastián Piñera, quien pidió aprobar el Estatuto de Protección de policías.

"Muy bien sabe el expresidente con anuncios o frases grandilocuentes o publicitarias. Todos queremos que a los presidentes se les acabe la fiesta, pero no basta con decirlo", sostuvo.

Carabineros y PDI necesitan un Estatuto de Protección. Porque lo merecen y pq un policía mejor protegido protege mejor ntras vidas



Ntro gobierno envió al Congreso un Estatuto de Protección de Policías que lleva años en el Senado



Protejamos mejor a quienes protegen ntras vidas — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) June 13, 2022

"Queremos evitar aprovechamiento político"

También a raíz de las declaraciones de Piñera, la vocera recalcó que "no solamente respaldamos a las policías en el uso de la fuerza legítima para detener a los delincuentes y poder cumplir con la ley y su mandato, sino que estamos trabajando en coordinación de nuestras instituciones policiales para la persecución del delito".

"Tenemos una mirada integral y de coordinación para poder avanzar en una agenda de seguridad mucho más eficaz", aseveró.

"Como Gobierno queremos evitar todo tipo de aprovechamiento político, sobre el dolor de las personas, porque nuestra agenda es sumamente clara en cuanto a la seguridad ciudadana y también el respaldo a las policías", agregó.

Quintero y Puchuncaví

En cuanto a los casos de intoxicación, ocurridos en Quintero y Puchuncaví, indicó que se implementó la alerta sanitaria "con el compromiso de que íbamos a paralizar industrias, empresas, antes que seguir paralizando escuelas".

"Para nosotros lo más importante es cuidar la salud de las personas y el medioambiente... Hemos estado trabajando en reuniones tanto con las empresas como con la comunidad y sus autoridades", aseguró.

"Comprendemos que para hacer transiciones justas, para poder superar una producción industrial contaminante hacia una producción sustentable, se requiere un diálogo con todas las instituciones, y particularmente con las comunidades", añadió.

Regreso de Bachelet

Sobre la decisión de la expresidenta Bachelet de no postularse a la ONU y regresar al país, manifestó que "valoramos el trabajo que desempeñó la Presidenta Michelle Bachelet en un cargo tan importante a nivel internacional, representando no solamente a las mujeres, sino con una fuerte agenda en materia de Derechos Humanos".

Al ser consultada si tendrá algún rol en el plebiscito de salida del proceso constitucional, expresó que "Obviamente ella como expresidenta, y yo me imagino que cualquier expresidente tendrá el interés de ser parte de un momento histórico de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Sean cual sean las posiciones".

"Comprendemos absolutamente la intención de ser parte de este momento histórico y poder vivirlo en cercanía de sus cercanos", aseveró.

Retiro de Fondo de Cesantía

Respecto a la iniciativa de la UDI, que busca permitir un retiro único de los ahorros del Fondo de Cesantía, Vallejo sentenció: "No creemos que haya que seguir cargando a los fondos de los ahorros de los trabajadores, sea que estén destinados para pensiones o para el momento en que quedan cesantes".

"Debemos fortalecer todas las políticas de apoyo, no solamente a los sectores más vulnerables, sino que también a los de ingresos medios", aseguró, destacando las iniciativas del Gobierno para estabilizar los precios de las bencinas, las cuentas de la luz, el salario mínimo, la canasta básica, la parafina y el gas.

"Estamos comprometidos con esa agenda y además, en materia de Seguro de Cesantía, tenemos otra mirada", concluyó.