"Bienvenida de vuelta": Boric saluda anuncio de expresidenta Bachelet de no respostularse en la ONU y volver a Chile

El Presidente de la República, Gabriel Boric, envió un mensaje a la exmandataria Michelle Bachelet tras anunciar que no irá a la reelección al cargo de Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos.

El jefe de Estado respondió en la misma publicación compartida a través de Twitter con el mensaje: "¡Bienvenida de vuelta!".

En específico, Bachelet aclaró que el anuncio lo realizó abriendo su última sesión como Alta Comisionada y recalcó que no continuará ejerciendo su labor debido a "problemas personales".

A raíz de lo anterior, detalló que "es hora de volver a Chile y estar con la familia", dejando entrever que en los próximos días podría aterrizar en suelo nacional.

"Insto a los Estados a que identifiquen un terreno común para lograr soluciones a nuestros desafíos compartidos en materia de derechos humanos", agregó la expresidenta de Chile.

Hoy he hablado ante @UN_HRC, abriendo mi última sesión como Alta Comisionada. No me presentaré a un segundo mandato por razones personales. Es hora de volver a Chile y a mi familia. Pido a los Estados que trabajen juntos para solucionar desafíos en materia de derechos humanos.