"Es hora de volver a Chile y estar con la familia": Bachelet no buscará un segundo periodo en la ONU

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, anunció el lunes en Ginebra que no se presentará para una segundo mandato.

"Como mi mandato de Alta Comisionada llega a su fin, esta 50ª sesión del Consejo será la última en la que me expreso", dijo la expresidenta chilena, de 70 años, ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

Bachelet no dijo nada más sobre las razones de su elección. Hasta ahora, y teniendo en cuenta que su mandato acaba a finales de agosto, no habían trascendido sus intenciones.

Numerosos diplomáticos contactados por la AFP en estas últimas semanas dijeron no conocer la decisión de la funcionaria.

Posteriormente y vía Twitter, expuso: "No buscaré un segundo mandato por motivos personales. Es hora de volver a Chile y estar con la familia. Insto a los Estados a que identifiquen un terreno común para lograr soluciones a nuestros desafíos compartidos en materia de derechos humanos".

