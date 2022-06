"Hay harta decepción": Colmed critica al Minsal por medidas que "relajan la movilidad" en medio de aumento de contagios

13 jun. 2022 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

El secretario general del Colegio Médico de Chile (Colmed), doctor José Miguel Bernucci, criticó las últimas decisiones anunciadas por el Ministerio de Salud, implementadas en medio de un recrudecimiento de la crisis sanitaria del coronavirus, consistentes en una flexibilización en el uso del Pase de Movilidad, pues el documento ya no será exigido para ingresar a espacios cerrados y solo bastará presentar un PCR negativo que no tenga más de 24 horas.

¿Qué dijo el Colmed?

Con el anuncio de estas modificaciones al Plan Paso a Paso, el profesional aseguró que tanto él como integrantes de equipos médicos se siente "decepcionados" con el manejo pandémico de las actuales autoridades del Minsal.

En entrevista con Mega Plus, el representante del Colmed mencionó la "mala comunicación de riesgo" que realizaron las nuevas autoridades durante sus primeras semanas de gestión, factor que según él ha incidido en el aumento de los contagios de Covid-19.

En días en que se han registrado entre nueve mil y once mil contagios, Bernucci dijo que "no sabemos si este es el peak. Esperamos que en la Región Metropolitana, entre los próximos diez días, los números comiencen a bajar. Sin embargo, en algunas regiones del sur, los contagios todavía están en aumento".

Consultado por la actual administración del Minsal, indicó que ha habido "cosas buenas", pero criticó que "no hemos visto mucha diferencia entre lo que acontecía con el gobierno del Presidente Sebastián Piñera y lo que está aconteciendo con las nuevas autoridades".

"Al contrario de lo que nosotros hemos planteado, como endurecer el uso y la fiscalización del Pase de Movilidad, estas nuevas medidas lo relajan. Muchas de las decisiones tienden a relajar la movilidad y las medidas de restricción para personas no vacunadas", agregó.

"Hay harta decepción"

Con respecto a lo que esperaban de la nueva administración en salud de la ministra María Begoña Yarza, el secretario general del Colmed manifestó que "hay harta decepción. Teníamos la esperanza de que el Ministerio de Salud se iba a manejar de otra forma".

"Si uno analiza el modelo de manejo que tenía el Gobierno anterior y el de las nuevas autoridades, la diferencia es prácticamente mínima. Hay muchos integrantes de los equipos de salud médicos que tienen harta decepción y frustración", aseguró.

Incertidumbre ante eventual colapso hospitalario

El incremento en los contagios diarios de coronavirus no es la única preocupación en materia de salud, dado que aquello, "por ahora, no se ha transformado en un aumento significativo de hospitalizaciones. Sin embargo, tenemos una presión aparte que son las enfermedades respiratorias no covid y los pacientes con otro tipo de enfermedades. Ellos hoy están copando y generando una presión mayor a nivel hospitalario".

"En 2020, hubo un exministro (de Salud, Jaime Mañalich) que hablaba de volver a la nueva normalidad. Hay hartas personas que están con un deseo de que la pandemia se acabe y, lamentablemente, una de las primeras cosas de la normalidad prepandemia es la aparición de virus invernales (sincicial, influenza y otros estacionales)", expuso.

Por lo tanto, "esta es la misma realidad que teníamos en la prepandemia (...) En esta tormenta perfecta, el gran riesgo es ver si tenemos este aumento de virus estacionales, si los sumamos a todos los pacientes no covid y el eventual aumento de pacientes covid, efectivamente podríamos vernos en una incertidumbre mayor".

No obstante, a pesar de la presión hospitalaria, Bernucci afirmó que "todavía no tenemos un colapso, el recambio de pacientes aún permite que las hospitalizaciones no duren más allá de 12 a 24 horas".

Concluyó que "la gran preocupación es que el número de vacunación contra la influenza está entre un 70% y 75%, debiendo llegar sobre el 80% para tener una protección real. La influenza todavía no se manifiesta con todas sus fuerzas, lo que ocurriría a principios o mediados de julio. Existe incertidumbre por lo que ocurrirá".

