Madre de Tomás Bravo acusa demora en la investigación: "Todavía estoy esperando una reunión informativa con la fiscal"

11 jun. 2022 - 13:48 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias Alerta, Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, el menor de tres años que en febrero de 2021 desapareció y posteriormente fue encontrado muerto en Arauco, región del Biobío, cuestionó el poco avance que ha tenido la investigación por parte de la fiscalía.

Es más, aseguró que está a la espera, desde hace meses, de una reunión en donde le informen nuevos resultados del caso.

"Me cuesta entender tanta demora"

"Los ánimos no han andado muy buenos, pero ahí seguimos", comenzó señalando Estefanía sobre la lentitud en la investigación. "Me ha tenido mal el poco avance", añadió.

"Todavía estoy esperando una reunión informativa con la fiscal. Hace poco estaba hablando con parte de la fiscalía, que me dice que aún no hay nada, no hay una fecha para comentar qué está pasando en el caso de mi hijo, y eso me tiene así (de mal), porque se supone que esta reunión va a ser muy importante, me van a entregar los resultados de pericias que están en curso desde la última audiencia, hace más de seis meses", expuso.

"Espero que toda la demora que se está haciendo por parte de la fiscalía nos dé algún resultado definitivo, alguna respuesta. Me cuesta entender tanta espera. Tengo demasiada rabia", manifestó Gutiérrez.

Evidencia clave

"Yo hablé hace dos semanas con fiscalía y pregunté cuándo iba a ser la reunión. Me dijeron que a la fiscal sí le habían llegado resultados, pero que le faltaba el más relevante", expuso, añadiendo que este "se tiene que llevar sí o sí al extranjero".

También se refirió a sus sospechas de que se pueda encontrar evidencia en la ropa del menor y sobre los motivos por los cuales en Chile no se ha logrado concretar ese hallazgo.

"La respuesta que yo he tenido es porque acá no existe esa tecnología. Estamos hablando de que es posible encontrar respuestas, pero la evidencia que se encontró en la ropa de mi hijo es muy diminuta, entonces al momento de hacer una pericia se puede arruinar. Es tan delicado que se puede borrar lo único que se tiene", aclaró.

Acusa invisibilidad del caso

Sobre el cambio de nombre que tendrá el puente cercano a su domicilio, pasando a llamarse "Tomás Bravo" en honor a su hijo, Estefanía dijo que, aunque no le resulta fácil, puede servir como una manera de continuar visibilizando su caso.

"Ninguna mamá quiere que una calle, puente o ley tenga el nombre de su hijo. Ha sido muy difícil, pero si es para homenajearlo, para mantener vigente su nombre, su causa, para que la gente lo recuerde, tome consciencia, yo voy a seguir haciendo lo necesario".

Respecto de esto último, Estefanía lucha para que la muerte de Tomás no pierda el interés mediático.

"Me duele mucho, eso me tiene con mucha pena. Mantener la causa visible del Tomás ha sido difícil. Si no hay información, su caso no se visibiliza. Y yo te juro que trato de mantener el caso, de compartir cosas, de hacer actividades, pero lamentablemente no siempre se visibiliza, porque estamos muy lejos de Santiago y de la prensa. Lamentablemente, su caso está muy estancado", cerró.

Todo sobre Caso Tomás Bravo