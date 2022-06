09 jun. 2022 - 12:18 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este jueves, se difundió en redes sociales un video en el que se ve a un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), a bordo de un vehículo de la institución, amenazando a una conductora con un arma de fuego en medio de una autopista.

¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo a lo señalado por la protagonista del video, el episodio se produjo la mañana de este jueves en la Costanera Norte, a la altura de Bellavista, cuando iba a dejar a sus hijas al colegio.

Según las imágenes, el funcionario de la PDI abrió la puerta del vehículo en movimiento e increpó a la mujer, diciéndole que bajara la velocidad.

"Me encuentro con esta comitiva que iba por la pista izquierda y yo voy por la pista central. Al parecer, voy muy rápido y me abre la puerta rápidamente y me muestra esta subametralladora", explicó la mujer a Chilevisión.

"Lamentablemente, mis hijas están temerosas. El señor me decía que tenía que bajar la velocidad, yo iba, y se ve en el tablero, a 80 km/hr”, aseguró.

La mujer indicó que "pasaron a llevar mi integridad, la de mis hijas... O sea, yo tengo que seguir pasando por esa autopista para ir a dejarlas e ir a buscarlas y estoy atemorizada, con susto".

Además, calificó el actuar del PDI como "innecesario", ya que "en ningún momento tuve la intención de hacerles algo. Yo creo que el arma es la última herramienta que debe usar un funcionario".

