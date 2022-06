Plebiscito: 25% votaría "Apruebo", un 27% "Rechazo" y un 37% aún no lo ha decidido según encuesta CEP

09 jun. 2022 - 11:25 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este jueves el Centro de Estudios Públicos (CEP) entregó los resultados de la Encuesta Nacional de Opinión Pública N°86, correspondiente al periodo abril-mayo de 2022 y donde se consultó acerca de las opciones Apruebo o Rechazo a la propuesta de Nueva Constitución.

Resultados

Ante la pregunta, "De acuerdo a lo realizado hasta ahora por la Convención Constitucional, usted votaría por Apruebo, Rechazo o aún no lo ha decidido", un 25% se inclinó por aprobar la Nueva Constitución, un 27% por rechazarla y un 37% aún no lo ha decidido, mientras que un 11% no sabe o no responde.

Sobre la pregunta "¿Cree usted que la nueva Constitución que pueda resultar de este proceso probablemente ayude a resolver los problemas de Chile, probablemente deje las cosas igual o probablemente empeore la situación actual del país?", un 36% se inclinó por la primera opción, un 26% por la segunda y un 29% por la tercera y un 9% no sabe o no contesta.

¿Qué han dicho otras encuestas?

En la última entrega de Cadem del pasado 5 de junio, la opción Apruebo creció 5 puntos, quedando a solo 3 del Rechazo.

Ante la interrogante "Con la información que tiene actualmente, ¿Ud. votaría apruebo o rechazo a la constitución que proponga la Convención Constitucional en el plebiscito de salida de septiembre de este año?", un 45% aseguró que rechazará la propuesta de Carta Magna y un 42% que la aprobará.

En tanto, la encuesta Pulso Ciudadano de mayo, arrojó que un 45,6% de los chilenos votará rechazo en el Plebiscito de Salida de la Nueva Constitución y un 27,1% se inclinó por aprobar el texto, mientras que un 27,4% no sabe.

Por otro lado, la encuesta Criteria de mayo, mostró que un 39% se inclinó por rechazar el nuevo texto constitucional, un 31% por aprobar y que un 30% aún no lo tiene decidido.

