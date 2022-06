"No sé en qué momento caí": El duro testimonio de adictos al "tussy", la cocaína rosa que podría provocar la muerte

08 jun. 2022 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Actualmente, el "Tussy" o la "cocaína rosa", se ha vuelto la droga predilecta de los jóvenes, más considerando que exponentes chilenos de la música urbana cantan sobre ella, llegando a normalizar el consumo. Debido a su alta peligrosidad, expertos auguran que incluso podría llevar a la muerte.

Conseguirla, es fácil. Basta con la descarga de una aplicación de citas por el celular y los ofrecimientos diversos. En comunas como Providencia, Las Condes, Vitacura y Santiago Centro, las venden sin escrúpulos, bordeando los 20 mil pesos el gramo.

Fue la influencer Naya Fácil que reconoció su adicción a este tipo de droga, la cual estuvo inmersa cerca de dos años. Actualmente, asegura estar fuera de ella.

Qué es y sus efectos

El "tussy" es una droga sintética que se consume de la misma forma que la cocaína o que también se puede inyectar. Siendo una droga de diseño, contiene mezcla de ketamina, cocaína, cafeína y éxtasis, haciéndolo un poderoso alucinógeno y adictiva entre los jóvenes hasta los 30 años.

Sin embargo, expertos indican que no se trataría del real "2cb", sino una variación. Así lo explica Boris Duffau, jefe de análisis ilícitos del ISP: "Lo que realmente se vende en Chile no es tussy".

A ello, agrega que "es una mezcla de compuestos, colorantes, aromatizantes de aroma y sabor a frutilla, que están mezclados con cafeína, cocaína, también mdma (éxtasis), pero por sobre todo ketamina", siendo esta última de uso veterinario para anestesiar perros o caballos.

Sobre sus efectos, el director ejecutivo del centro de información toxicológica de la UC, Juan Carlos Ríos, los explica: "Es una sustancia que provoca principalmente alucinaciones, sin embargo, se ha descrito que puede provocar agresividad, convulsiones, arritmias ventriculares, que son lo que al final puede provocar la muerte de una persona".

¿De dónde viene?

Hasta el momento, es una de las drogas más incautadas en Chile en los últimos tres años y sigue creciendo su comercialización. Es más, sería una peligrosa organización criminal venezolana, el Tren de Aragua, la que traería esta droga al país.

El fiscal Luis Toledo, director de la Unidad de Tráfico de Drogas, detalla que "en el año 2018 incautamos no más de 3 kilos de ketamina, en el 2021 incautamos 675 kilos. Está ingresando por la zona norte asociado mucho a la migración, porque no es que sean inmigrantes los que la traen voluntariamente, en muchos casos son obligados como vehículos por organizaciones criminales transnacionales que están operando en la frontera de nuestro país".

El ingreso de la ketamina, el principal componente del "tussy", se hace específicamente por Arica, Parinacota, Iquique y Antofagasta. El destino es la región Metropolitana, donde se convierte en la cocaína rosa.

La música y el "tussy"

Gran parte del arrastre y fama de esta droga, viene de la música. Exponentes de la música urbana, tales como Standly, Marcianeke y Jordan 23, son parte de los cantantes que le han dedicado canciones a la cocaína rosa.

"Eso es lo que se vende a los jóvenes asociado a un movimiento musical, por regla general que es el trap, que tiene mucha adherencia en Chile y también en América Latina", remarca el fiscal Toledo.

El coronel Mauricio Fuentes Díaz, jefe del departamento antidrogas OS7, mantiene una postura similiar: "Lo que pasa es que se ha hecho una apología de esta droga. Se dice que está ligada al éxito, a pasarlo bien, a las fiestas, cuando sabemos que es todo lo contrario, porque puede llevar inclusive a la muerte", indica

Standly canta el tema "Mi gata", donde habla sobre esta droga. Camilo Paredes, como es su nombre real, cuenta que lanzó la canción sin saber las repercusiones y que él cantaba de lo que "vivía en el momento. Yo en ese tiempo estaba viviendo en un entorno de drogas".

Reconoce que es una droga adictiva y pide que no lo hagan: "Yo ahora estoy mejor, estoy saludable, no me estoy drogando y hago deporte todos los días. Trato de hacer las cosas bien para cantar cosas buenas".

"No sé en qué momento caí"

Naya Fácil es una influencer chilena y recientemente admitió su adicción al tussy. Según cuenta, fueron dos años en los que ha consumido y al presente, ya lleva dos meses sin volver a drogarse con 2cb.

"Yo pasaba casi todos los días tuseada. Me da pena, porque no sé en qué momento yo caí en eso. Yo antes estaba muy enfocada en mis cosas, no sé en qué momento yo me vi así", lamenta Naya.

Sobre los motivos, Naya justifica que comenzó a consumir por querer sentirse bien y disminuir el consumo del alcohol: "Yo bebía mucho, entonces cuando probé el tussy me bajó el grado de alcohol. Me sentía bien. Yo había subido mucho de peso, ninguna ropa me quedaba y al consumir esto me sentía tan bien que me sentía bien físicamente, me hacía mirar la vida muy positiva".

Sin embargo, cayó en la adicción. Por ello, a sus 24 años, reconoce que todo lo que ha logrado no lo quería perder por seguir en la droga: "Tengo mis cosas, pero me ha costado, se ve como fácil como soy Naya Fácil, pero a mí me ha costado demasiado estar con las cositas que tengo. Entones, yo dije no voy a perder todo por algo que no me va a favorecer en nada".

Todo sobre Nacional