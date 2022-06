08 jun. 2022 - 22:00 hrs.

Antes de comenzar su meteórica carrera musical, Carlos Javier Rain Pailacheo, más conocido como Pailita, incursionó en una actividad muy diferente, el deporte. Y es que en más de una oportunidad el joven ha declarado que su deseo era ser futbolista.

El artista chileno, que actualmente se ha posicionado como uno de los exponentes del género urbano más escuchados, fue amante de esta disciplina cuando era un adolescente. Sin embargo, su sueño se vio truncado debido a problemas cardíacos.

Pero esto no fue un impedimento para que el intérprete de "Par de veces" disfrutara de una "pichanga" con sus amigos. Así lo demostró en su cuenta de Instagram, donde compartió un video con sus miles de fanáticos en el que deja en evidencia su talento.

En las imágenes se ve al oriundo de Punta Arenas recuperar la pelota tras una hábil jugada, para luego acercarse rápidamente al arco y anotar un gol. "Qué buen día", escribió sobre el clip.

En el registro, también se escucha cómo es apoyado por su madre, quien desde la tribuna le grita "vamos hijo", mientras que otro de los asistentes comenta que fue un "golazo".

El pasado deportivo de Pailita

Durante la época en que Pailita se dedicaba por completo al deporte, llegó incluso a jugar en Brasil como refuerzo para un equipo nacional. Gracias a su talento fue contactado por el club Barnechea para que fuera parte de su formación, sin embargo, el joven iba en tercero medio y su mamá no lo dejó. Además, el hermano mayor del músico recién había ingresado a la cárcel.

Como si perder la oportunidad de jugar en Barnechea no hubiese sido suficiente, tiempo más tarde Carlos fue diagnosticado con taquicardia supraventricular, lo que hacía que su corazón latiera más rápido de lo normal, llegando incluso a 200 pulsaciones por minuto, es decir, el doble de lo normal.

"Independiente de que no haya sido cadete o profesional, me dolió demasiado esa situación", confesó Rain a AS. Esta condición cardiaca, que apareció en su adolescencia, no permitía que jugara fútbol, por lo que finalmente debió ser operado del corazón.

