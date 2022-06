"La mejor fila del mundo": personas pasan la noche en carpas por un año de sandwich de pollo gratis

08 jun. 2022 - 09:41 hrs.

¿Qué pasó?

Cientos de personas pasaron la noche en carpa afuera del Open Kennedy, ubicado en la comuna de Las Condes, tras el anuncio de un local de comida rápida que regalará sandwich de pollo por un año a las primeras 100 personas de la fila.

Un año de pollo gratis

Se trata de Chicken Love You, quienes por la apertura en nuevo local en el Open Kennedy decidieron regalar un año de pollo a las primeras 100 personas de la fila.

A través de sus redes sociales, anunciaron que "este miércoles 08 es la apertura de nuestro nuevo local en el Open Kennedy y para celebrarlo regalaremos un año de Chicken Love You a las primeras 100 personas que estén formadas al momento de abrir (a las 12)".

"La idea es llegar bien tempranito. La convocatoria oficial es desde las 05 AM. Desde esa hora esteremos con León esperándolos y recibiéndolos en nuestra carpa (los más motivados obvio que lleven carpa para pasar el rato jaja). Ahí se comenzará a armar la mejor fila del mundo", agregaron.

Cientos de carpas

Por este motivo, algunas personas incluso llegaron a partir de las durante la tarde de este martes pasando la noche en carpas afuera del centro comercial.

El primero de la fila llegó a las 18:00 horas del martes y señaló que "vine con mis cosas, mi carpa, mi saco (de dormir), pero no me instalé, esperé. Fue pasando el tiempo y de a poco fue llegando la gente, de golpe, no me di cuenta y ya había 50, 100 personas, 150. Yo quedé primero, pero fue algo fortuito".

"A todas las personas que estén formadas a las 11:59, les regalaremos un pollo de hule (hasta agotar stock) y también un sándwich para que puedan almorzar ese día. Asumo que será el mismo sándwich a todos para que salga más rápido o a lo más dos opciones", señalaron desde la tienda.

Asimismo, aclararon que "el año de Chicken Love You gratis para las 100 primeras personas que se mantengan formadas hasta que abramos, es un sándwich a elección gratis a la semana por un año completo. Válido en el local de Open Kennedy. No acumulable".

"Nunca pensamos que iban a llegar tan temprano"

Felipe Sánchez, dueño del local, mencionó que "nosotros sabíamos que iba a llegar gente porque la marca ha generado cosas bonitas en las personas, pero nunca pensamos que iban a llegar tan temprano. Yo tenía calculado que llegaran a las 5 de la mañana, pero estaba en mi casa y el Instagram empieza a explotar, mucha notificación y empiezo a cachar que había alguien desde las 6 de la tarde y dije 'va a quedar la crema'".