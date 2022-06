Jackson sobre el Plebiscito: "Si gana el Rechazo haremos todo lo posible para que avance lo que hemos comprometido"

06 jun. 2022 - 10:18 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, se refirió a cómo los resultados del Plebiscito del próximo 4 de septiembre pueden afectar significativamente el programa del actual Gobierno.

¿Qué dijo Jackson?

El secretario de Estado, fue claro en decir que "hay cosas de nuestro programa que ven un impedimento o un obstáculo certero en la actual Constitución. No quiere decir que nos vamos a quedar de brazos cruzados, y si es que gana el Rechazo, vamos a tratar de encontrar la forma de acercarnos lo más posible a lo que propusimos".

Sobre qué área específica del programa podría verse más afectada con el rechazo de una nueva Constitución, Jackson mencionó que sería la futura reforma de salud, ya que años anteriores se ha intentado hacer modificaciones, pero que todas han sido declaradas inconstitucionales.

De acuerdo con el ministro, es difícil que este tipo de reformas se logren solo con un acuerdo previo con la oposición.

"La gente en la casa, me imagino que al momento de llegar al plebiscito y de poder votar por el Apruebo o el Rechazo, se preguntarán si es que le creen o no a quienes dicen que al momento de rechazar van a cambiar las posturas que han tenido en los últimos 30 años", dijo en conversación con 24 Horas.

Y agregó que "las personas lo van a juzgar, no tengo que ser yo, nosotros como Gobierno tenemos el deber de prescindencia, y yo no me voy a pronunciar respecto a si le creo o no a la oposición diciendo que van a votar distinto a lo que han votado en los últimos 30 años, ellos tendrán que mostrar las pruebas de que así sea".

En el caso hipotético de que gane el Rechazo, Jackson dejó en claro que no se acabará la agenda transformada que ofrece el Presidente Boric. "Tenemos un mandato de cuatro años y si es que llega a ganar el Rechazo vamos a hacer todo lo posible para que avance lo que hemos comprometido, pero objetivamente hay algunas materias en las que vamos a tener un techo constitucional que no nos va a permitir avanzar en esas cosas", manifestó.

"El Presidente, lo que nos dijo es que después del plebiscito que va evidentemente a polarizar durante un tiempo a la población, nosotros tenemos que desde el día siguiente trabajar para la unidad (…) El Gobierno tiene el deber de ponerse en todos los escenarios", finalizó el ministro.

