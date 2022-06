Dueño de predio disparó y dio muerte a comunero que reivindicaba terrenos en Villarrica

04 jun. 2022 - 13:45 hrs.

¿Qué pasó?

El dueño de un predio agrícola, en la comuna de Villarrica, disparó y dio muerte a un comunero mapuche que reivindicaba terrenos en la zona.

La información fue confirmada por Ignacio Beltrán, el corresponsal de Meganoticias en la región.

¿Qué se sabe del caso?

El comunero muerto fue identificado como Eloy Alarcón Mantepalef, 33 años, quien residía en las cercanías de Licanray.

La víctima, según contaron sus familiares, llegó a reivindicar dichas “tierras ancestrales”, junto a otros seis integrantes de la comunidad, cuando recibió un disparo en el pecho por parte del actual dueño del predio.

“Le dispararon en el corazón”

“Hoy lamentablemente falleció mi hermano, porque el Gobierno no se hace cargo de los problemas en la zona... Villarrica no es una zona conflictiva, nosotros somos mapuche y no somos terroristas", dijo a Meganoticias, Byron Alarcón, el hermano de la víctima.

Añadió visiblemente conmovido que "nosotros andábamos sin armamento. A él le pusieron una pistola en el pecho y le dispararon en el corazón”.

De inmediato se abrió una investigación por el caso, mientras que quien ejecutó el tiro está detenido por parte de Carabineros.