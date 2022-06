"Actué con el piloto automático": conductor de móvil de televisión relata cómo frustró encerrona contra una familia

02 jun. 2022 - 06:00 hrs.

Jonathan Mansilla, de 30 años, es conductor de una empresa que trabaja para TVN y junto a su equipo, logró frustrar una encerrona. Adicionalmente, salvó a una familia del mismo delito en las puertas de una clínica en Providencia, región Metropolitana.

Como es de costumbre para él, de lunes a viernes se estaciona afuera del Centro Cultural MonteCarmelo, en Bellavista, entre las 5 y 6 am, para que el periodista y camarógrafo del canal estatal con el objetivo de despachar en directo para televisión abierta.

Sin embargo, aquello se vio interrumpido cuando, de pronto, fueron víctimas de un grupo de delincuentes que intentaron realizarles un robo con la modalidad encerrona.

Fue agredido con una pistola

En conversación con LUN, detalla que era un Nissan V16 blanco el que lo sorprendió de pronto: “Iba contra el tránsito, se ubica frente a mí y se bajan dos tipos. Uno abre mi puerta y me agrede con la culata de una pistola”, recuerda.

Ante ello, quiso entregar el vehículo. No obstante, hubo un cambio de planes: “Apreté el embriague y puse reversa. Sentía mucha adrenalina, eché a andar el vehículo salí rápido. Pasé a llevar al tipo que me estaba apuntando con la pistola y cayó al suelo”.

Esta temeraria acción provocaría que uno de los delincuentes disparara en tres ocasiones en dirección al equipo de TVN. Sin embargo, ninguno resultó lesionado.

Encerrona a una familia

Finalmente, con la acción de Mansilla, los delincuentes decidieron desistir de la encerrona, tomando rumbo hacia otras calles. Ante ello, decidieron seguirlos y a dos cuadras, específicamente en la Clínica Santa María, intentaron asaltar a una familia.

“Estaban apuntando con la misma agresividad a una mujer que estaba con su bebé en brazos. Yo soy papá de un niño de dos años y tengo pareja. Me muero si les pasa algo”, por lo que Jonathan decidió chocarlos, destruyendo las puertas derechas del vehículo asaltante.

Finalmente, se encontró a las afueras del recinto asistencial con el padre que también intentaron asaltar y “me abrazó. Me dijo gracias por salvar a mi familia”.

Piloto automático

Tras el hecho, Jonathan estuvo en la Mutual de Seguridad para constatar lesiones. Allí, se dio el tiempo de reflexionar sobre su actuar.

"He analizado harto mi reacción y creo que actué con el piloto automático. Por mi trabajo estoy muy expuesto a sufrir una encerrona y tenía decidido que si me tocaba iba a entregar las llaves y el auto. Fue temerario de mi parte, pero me siento bien con lo que hice", señala.

No obstante, confiesa haberse sentido culpable al comienzo "porque puse en riesgo a otras vidas. Yo quiero a mis compañeros, pero luego pensé que actué bien".