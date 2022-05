"Nos truncaron la vida": Habla marido de mujer que falleció al ser alcanzada por disparos de delincuentes en El Bosque

31 may. 2022 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este lunes, una mujer de 58 años falleció tras ser alcanzada por disparos al aire que realizaron delincuentes al cometer un robo contra una conductora de una aplicación en la comuna de El Bosque, región Metropolitana.

La víctima fatal caminaba de su trabajo hasta su casa y desconociendo el delito que se llevaba a cabo, perdió la vida en el lugar cuando delincuentes intimidaron a otra persona para robarle el vehículo, siendo alcanzada por una bala.

"Estamos hablando de asesinos"

Juan Carlos Lizana, marido de la víctima fatal, habló con Meganoticias, relatando lo sucedido y condenando el hecho: "Esta situación es terrible porque mi señora salió del trabajo, venía caminando y al llegar aquí a la esquina, unos tipos se ponen a disparar y una bala la mató".

Por ello, remarca que el hecho no fue "una bala loca, estamos hablando de unos asesinos, que matan a las personas".

La esposa de Juan Carlos venía saliendo de su turno del trabajo. Ella era vendedora de una farmacia ubicada en Gran Avenida, por lo que era un tramo de todos los días.

"Nos truncaron la vida"

Consultado por cómo se enteró de los hechos, detalla que fue "una señora que tomó el celular de mi esposa y llamó a mi hija avisándole que había tenido este accidente".

Posteriormente, "mi hija me llamó y yo vine por el accidente, pero no me dijo qué fue lo que pasó. Al llegar, me doy cuenta de que a mi esposa la asesinaron".

Por este lamentable hecho, es que Lizana hace un llamado a los autoridades para frenar "la puerta giratoria" y que "los jueces no los dejen libres. Siguen muriendo personas inocentes y el delincuente está en las calles. Nosotros que somos trabajadores nos tienen Acorralados en nuestros hogares".

"Nos truncaron la vida a nosotros, como pareja, como papá, como esposo. Es terrible es una situación que se escapa de todos los límites", lamenta.

¿Qué se sabe de este hecho?

Según lo detallado por el Comandante Manolo Gómez, subprefecto de la prefectura Santiago Sur, una conductora de una aplicación estaba terminando un viaje con un pasajero cuando cuatro sujetos "premunidos de armas de fuego, la intimidan y efectúan al menos tres disparos".

Posteriormente, "le sustraen el automóvil y a pocas cuadras, (los delincuentes) chocan con un poste" al perder el control del vehículo. Funcionarios policiales que se encontraban en el lugar por temas de seguridad, dieron cuenta del accidente y alertados por vecinos, fueron detenidos en el lugar de los hechos.

Al contrario de la víctima del robo, quien no resultó con lesiones, sí hubo una mujer fallecida de 58 años, producto de los disparos que los delincuentes efectuaron cuando intimidaron a la conductora.

"Producto de los disparos al intimidar a la víctima para quitarle su vehículo, lamentablemente una mujer es alcanzada por uno de estos disparos y por las graves lesiones del disparo, fallece en el lugar", añade la autoridad.

De acuerdo al comandante, la persona fallecida no tendría ninguna relación con el robo al vehículo: "La persona fallecida es vecina del sector, venía de su trabajo e iba a su domicilio. Sin percatarse de lo que ocurría, recibió el impacto de bala".

Banda compuesta por menores de edad

La banda que fue detenida por Carabineros, es compuesta por menores de edad: tres de 17 años, mientras que el cuarto tiene apenas 13. Dos de ellos presentan antecedentes por robo de vehículos, desacato y otros delitos.

Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público y se instruyó que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de la investigación. Carabineros dio a conocer que hubo armamento recuperado.

Todo sobre Policial

Todo sobre Policial