"Tiene que haber justicia": Familia busca esclarecer muerte de joven madre hallada a orillas de un río en Gorbea

30 may. 2022 - 19:00 hrs.

La mañana del sábado 21 de mayo el cuerpo de Catalina Navarrete, de 22 años, fue encontrado a orillas del río Donguil, en Gorbea, región de La Araucanía. La noche anterior, la joven madre de un niño de tres años había salido repentinamente de su hogar.

Repentina salida

En conversación con Meganoticias.cl, la hermana de la joven, Lidia Navarrete, cuenta que alrededor de las 22:00 horas del viernes 20 de mayo Catalina salió de su habitación, tomó su polerón negro, un cigarrillo y salió de la casa.

"No nos dio tiempo para preguntar dónde iba o qué le pasaba. Solamente salió como jamás ella nunca lo hacía. Ella siempre avisaba para dónde iba, con quién iba", dice Lidia.

Con el pasar de las horas, y sin poder comunicarse con ella, ya que Catalina dejó su teléfono en casa porque su hijo lo estaba ocupando, la familia comenzó a preocuparse e iniciaron una búsqueda que se extendió toda la noche y madrugada.

Lidia descarta que su hermana haya ido a comprar esa noche, ya que no llevó su billetera, ni tampoco había locales abiertos a esa hora. Además, también descarta que se hubiese juntado con otra persona. "Ella hubiese dicho que se iba a juntar con alguien", afirmó

Tras horas de una infructífera búsqueda, fue a eso de las 11:00 horas del sábado 21 de mayo, cuando un pescador de la zona avisó sobre un cuerpo a orillas del río Donguil. "Para desgracia de nosotros fue mi hermanita", lamenta Lidia.

"Para nosotros es súper doloroso todo esto. Mi hermana era una niña muy alegre. A ella siempre le gustaba estar en su casa, compartir con nosotros. Todo, todo se hacía alrededor de la casa. Entonces que ella haya desaparecido, así como así esa noche, nos deja muchas dudas", relata Lidia.

Familia sospecha de un homicidio

Tras el hallazgo, los hermanos de la joven madre fueron hasta el lugar y comprobaron que se tratara de Catalina. En un primer momento, la Policía de Investigaciones (PDI) señaló que la joven se había suicidado pero, según la familia, las evidencias en el lugar les hicieron sospechar de un homicidio.

De acuerdo a Lidia, en el sitio se podían apreciar marcas que evidencian que Catalina fue arrastrada y tirada en el lugar que es bastante solitario y sin iluminación.

Además, agrega que "cuando mi hermano fue a retirar a mi hermana al Servicio Médico Legal, ellos le dijeron que mi hermana tenía golpes en la cabeza y tenía un derrame en el estómago. Tenía otro líquido además mi hermana en el estómago".

"Tiene que haber justicia"

Tras una serie de manifestaciones y velatones exigiendo justicia para Catalina, además de un cambio de fiscal, el caso ahora sí se está investigando como un homicidio, por lo que la familia está esperanzada de que se pueda conocer la verdad de lo que le pasó a esta joven madre.

"No importa que se demore la investigación, pero que se logre dar con él, los o las responsables que le hicieron algo a mi hermana... Lo que le pasó a ella no puede quedar hasta ahí no más. Tiene que haber justicia", pide Lidia Navarrete.