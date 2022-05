Papá de niña que murió en incendio en Santiago Centro: "Le dije váyase de esta pieza porque aquí hay harta drogadicción"

29 may. 2022 - 14:40 hrs.

¿Qué pasó?

Sandro Zapata, padre de la joven de 15 años que perdió la vida en el incendio de un cité en el centro de Santiago, entregó su versión de los hechos.

Visiblemente afectado, el hombre habló con Meganoticias y culpó a una persona que estaría drogada, pidiendo justicia

¿Qué dijo el padre de la joven?

"Yo no pensé que mi hija estaba acá con su abuela... Lo desconocía, porque mi hija cuando viene me llama, siempre me llama o me manda un WhatsApp, y no me habló hasta que me confirmaron que falleció", dijo para comenzar.

Añadió que "ella tiene una pequeña pieza acá (en el cité), y siempre viene para acá. Me llama y yo vengo a verla, estoy un rato con ella y me voy (...). Yo le dije 'váyase de esta pieza, porque aquí hay harta drogadicción'".

Sobre la forma en que falleció la menor, sostuvo que "hoy día, inocentemente, paso y veo que por acá hay un incendio. Y justo en el lado que estaba la pieza de mi hija, ahí falleció ella... ¿Por qué? Dicen que el techo le ha caído y que le ha caído una pared".

Finalmente, el padre de la joven entregó una teoría sobre las razones que habrían provocado el siniestro.

"Arriba del segundo piso había un caballero que estaba drogado ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Estaba quemando colchones. Quiero que se aclarezca esto, que se haga justicia, porque esta cuadra es una tierra de nadie", cerró.

Cabe recordar que en el siniestro, que se registró en un inmueble ubicado en calle 10 de Julio con Santa Rosa, también falleció la abuela de la menor, una mujer de 65 años con problemas de movilidad. Además, se busca a un hombre del cual no se tienen más antecedentes.