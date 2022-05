Monsalve afirma que este jueves se evaluará el Estado de Excepción en la Macrozona Sur

25 may. 2022 - 19:05 hrs.

¿Qué pasó?

Tras visitar a la familia de Segundo Catril, trabajador forestal que perdió la vida tras ser baleado en medio de un ataque en Lumaco, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunió con el jefe de la Defensa Nacional de La Araucanía y con un grupo de parlamentarios de la zona.

Tras los encuentros, la autoridad afirmó que este jueves se evaluará la eventual ampliación del Estado de Excepción acotado que está vigente en la Macrozona Sur.

¿Qué dijo Monsalve?

"Hay que recordar cómo surge el Estado de Excepción que hoy en día está vigente. Y eso surge a partir de un acuerdo con trabajadores de la región de La Araucanía y Biobío, que se desempeñan en actividades del mundo forestal", expuso.

"Es en el marco de esa demanda en que el Gobierno compromete, entre otras cosas, garantizar la seguridad de las rutas. Lo que el Gobierno ha hecho decretando el Estado de Excepción es ir a cumplir ese compromiso tal como lo había adquirido, y tal como quedó escrito", agregó.

En esa misma línea, destacó que en "el compromiso que yo mismo firmé a nombre del Gobierno, en el punto 6, el Gobierno se comprometía a garantizar la seguridad de las rutas, y esa es la instrucción que el Gobierno le ha entregado a las Fuerzas Armadas. Si esa instrucción tiene que modificarse a partir de la evaluación, por supuesto que se va a modificar".

Evolución de Estado de Excepción

De todos modos, el subsecretario aclaró que "como lo han planteado muy bien hoy día los parlamentarios, y como también lo ha dicho el Presidente, el Gobierno va a usar todas las herramientas que tiene a disposición en el Estado de Derecho para garantizar la seguridad de las personas y evidentemente el Estado de Excepción es una herramienta que se va a ir evaluando".

"Mañana estaba planificada desde antes, y se va a llevar a cabo, una reunión de evaluación en la que participa la ministra de Defensa, la ministra del Interior, y el que habla como subsecretario del Interior", informó.

"Evaluaremos cómo sigue la marcha del Estado de Excepción, a partir de los espacios formales de evaluación", recalcó.

"El problema son las organizaciones criminales"

Monsalve comentó: "No quiero tampoco eludir lo que ocurrió (asesinato del trabajador forestal), porque tampoco quiero que se produzca una confusión. El fiscal de la región de La Araucanía ha calificado el hecho como una emboscada, y creo que tiene toda la razón... Las emboscadas se planifican y se llevan a cabo de manera cobarde en aquellos lugares donde las personas no tienen posibilidades de ser resguardadas".

En ese sentido, aseguró que "el problema aquí son las organizaciones criminales, y mientras las organizaciones criminales sigan operando, no puedan ser identificadas, no puedan ser desarticuladas, no puedan ser encarceladas y sancionadas, vamos a, lamentablemente, seguir viviendo hechos de violencia. Esos hechos de violencia han ocurrido con Estado de Excepción y sin Estado de Excepción".

"La tarea principal del Estado es desarticular las organizaciones criminales, y creo que en ese debate es donde tenemos muchos encuentros, a propósito de la conversación que hemos tenido con los parlamentarios de la región. No sólo para evaluar el Estado de Excepción, sino también para fortalecer y concurrir en ayuda de quien debe llevar adelante la persecución penal, que es el Ministerio Público", detalló.

"No hay capacidad para garantizar presencia en todos los caminos"

La autoridad aseveró que "si generamos la sensación de que a través del Estado de Excepción vamos a tener Fuerzas Armadas en todos los caminos forestales, vamos a estar generando no sólo una expectativa falsa, sino que vamos a estar enfrentando el problema de manera equivocada. Aquí lo que se requiere, porque no hay ninguna capacidad de ningún Estado de garantizar presencia en todos los caminos forestales, es fortalecer otras capacidades".

"Si el Ministerio Público considera que tiene falencias, debilidades, que hay recursos que le faltan, que hay capacidades que les falta para cumplir con su tarea, el Gobierno está disponible a concurrir y a colaborar", sostuvo.

