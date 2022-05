"Soluciona el problema inicial, pero luego está el pago": tasas de créditos llegaron a su nivel más alto desde 2015

25 may. 2022 - 06:00 hrs.

Producto de la inflación que se vive actualmente en el país y del aumento de la tasa de interés del Banco Central, es que los créditos de consumo llegaron a su nivel más alto en siete años. Si bien antes era una opción a considerar por los chilenos, ahora está en duda por las altas cifras que deben pagar.

Y es que los créditos eran usados para pagar deudas, una emergencia o cualquier imprevisto. Actualmente, los chilenos han optado por "aguantar" porque los intereses están fuera del alcance de los chilenos.

"No estoy pidiendo ningún crédito, están muy caros", menciona uno de los consultados, mientras que otra señala que ha optado por no pedir porque "porque sube mucho. Antes pedía avance por cualquier cosa porque necesitaba pagar algo, pero ahora hay que aguantarse uno no puede".

Asimismo, otro reflexiona sobre esta práctica: "Me han solucionado el problema inicial, pero después tengo el problema del pago, que las cuotas tienen un costo superior al que pagamos un año atrás".

Aumento de la morosidad

De acuerdo a datos del Banco Central, la tasa de interés de los créditos de consumo alcanzó la cifra promedio de 26,98%, siendo el número más alto desde febrero del 2015. Además, con una inflación de un 10,5% y el interés del Banco Central con un 8%, serían los motivos del encarecimiento de los créditos.

Esto se traduce en que, si solicita un préstamo de 2 millones de pesos en 24 cuotas, acabará pagando esa cifra y adicionalmente, cerca de 670 mil pesos, solamente en intereses.

Ante las altas tasas, esto podría acarrear más morosidad en los chilenos: "La gente que hoy contrata un crédito de consumo no tiene ni la menor idea que la tasa está en un 27%. Eso con bastante certeza va a traer muchísima morosidad, porque son tasas que hacen que un crédito se convierta en uno mayor, muy difícil de cubrir", explica el director legal de Equifax Chile, Ignacio Bunster.

Piden "evaluar" pedir un préstamo

Por este motivo, es que desde el ministerio de Hacienda, sugieren "evaluar" antes de poder tomar un crédito de consumo y así evitar caer en deudas. Asimismo, esto funcionaría como "medida" para lograr desincentivar la demanda de préstamos con el objetivo que la economía no se sobrecaliente.

El secretario de Estado, Mario Marcel, recomienda "evaluar muy bien tomar un crédito de consumo, evitar endeudarse por la vía de sobregiro o los cupos tarjetas de créditos que son muy caros".

Todo sobre Inflación en Chile