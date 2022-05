Experto por inminente disminución del precio de la parafina esta semana: "Las bajas van a ser hasta septiembre"

24 may. 2022 - 09:32 hrs.

¿Qué pasó?

Desde este jueves el precio de la parafina presentaría una baja cercana a los $200 por litro, lo que estaría garantizado hasta septiembre, gracias a que entrará en vigencia la inyección de 40 millones de dólares al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.

"Las bajas van a ser hasta septiembre"

Al respecto, Hernán Román, director de Ingeniería Comercial de la Universidad de Las Américas, detalló en Meganoticias Conecta que "las bajas van a ser hasta septiembre. Con el fondo que tenemos ahora de 40 millones de dólares debería durar hasta septiembre para mantener el precio cercano a los $1.000".

Asimismo, planteó que "con toda el alza que han tenido muchos de los alimentos y precios que vemos en el supermercado, hace que obviamente esto sea un alivio para las familias, especialmente para las más necesitadas. Hoy todos estamos sufriendo los efectos de la inflación".

También explicó que "la parafina es un combustible que se usa principalmente para calefacción, es decir, hay pocos usos alternativos, por lo tanto, los 40 millones de dólares van a ir bien focalizados a ese tema".

Por otro lado, dijo que "la referencia está en el precio de la parafina en Santiago, que está cerca de los $1.200 0 $1.150, por lo tanto, el hecho de bajar cerca de $200 va a fijar bajo los $1.000 probablemente el precio de la parafina y eso va a hacer que dependiendo de la intensidad de uso que tenga es el efecto que va a tener en cada familia".

No acumular parafina

Sobre comprar este combustible en mayor cantidad a lo necesario, sostuvo que "la idea de acumular parafina no se ve razonable porque esto es algo que vamos a tener por tres meses, hasta septiembre y, por lo tanto, estas rebajas van a ser sostenidas en el tiempo, no se espera que se acabe la plata. Incluso si se fuera a acabar porque se estimó mal, el Gobierno se comprometió a meter más recursos en este fondo, entonces yo no recomendaría que se hicieran filas para aumentar el stock".

¿Qué había dicho el Gobierno?

La semana pasada, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que esta semana bajará el precio de la parafina, gracias a que entrará en vigencia la inyección de 40 millones de dólares al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

"Están los recursos. Se aportaron 40 millones de dólares para que durante todos los meses de invierno este mecanismo funcione y se mantenga el precio de la parafina en torno a los $1.000 en la Región Metropolitana. Por supuesto, va a haber diferencias en distintos lugares de venta, en distintas regiones del país, pero proporcionalmente ese es el ajuste que deberían tener los precios”, precisó.

