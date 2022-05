¿En qué consiste el proyecto que pretende frenar las alzas de las cuentas de la luz?

23 may. 2022 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de que anticiparan una posible alza de las cuentas de la luz en un 40%, el Gobierno presentó un proyecto que pretende crear un fondo estabilizador de la electricidad, lo que podría frenar el aumento en las cuentas de la luz. Esta iniciativa, actualmente, se está discutiendo y podría tener visto bueno durante los próximos días.

Negocios que dependen de la luz

Rosita es emprendedora y tiene un puesto de jugos naturales, donde el uso de licuadoras es constante, por lo que depende de la luz para trabajar. Por ello, resiente bastante cuando se trata de alzas en la electricidad.

"Como yo tengo que almacenar mi fruta para cuidar que no se estropee, tengo dos conservadores y eso me hace pagar cuentas carísimas. He llegado a pagar 120 mil pesos mensuales, eso es mucho dinero", lamenta.

¿Qué es y cómo funcionará?

Es por este motivo, que un grupo de parlamentarios ingresó un proyecto que pretende estabilizar los precios a través de la creación de un fondo, el cual será "alimentado" por los propios clientes.

Según explica el diputado Álvaro Carter, "este proyecto busca crear un fondo solidario para frenar las alzas en las cuentas de la luz en el futuro, pero este fondo será alimentado por los mismos usuarios".

Y si bien será originado con los aportes de los clientes, esto será de manera diferenciada. Es decir, las personas que consuman menos de 250 Kilowatts/hora al mes, tendrán tarifa reducida. Por el contrario, se aplicará un porcentaje extra.

"Su tarifa durante el año 2022 solo se incrementará en términos del IPC. Desde el 2023 al 2032 su tarifa se verá aumentada en función del IPC más un porcentaje establecido en la ley", señala Humberto Verdejo, ingeniero en Electricidad.

Sin embargo, para aquellos que consuman más de lo estipulado, se incrementará proporcional al gasto que tengan. Entre más consumo, más aporte harán a este fondo estabilizador.

¿Podrían ser las pymes perjudicadas?

La gran pregunta de Rosita es si su pyme será perjudicada, ya que este proyecto parece no diferenciar entre una casa o un local comercial. Sin embargo, esto fue aclarado por la asesora técnica del Ministerio de Energía, Gabriela Manríquez.

"A esas personas que su consumo sea más elevado por una pyme, lo máximo que le puede subir su cuenta es un 15%, si pagan 100 mil pesos, pagará máximo 115 mil pesos", indica la experta.

