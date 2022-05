Cadem: Un 76% cree que "en La Araucanía hay terrorismo" y un 44% dice que se debe enfrentar "vía Fuerzas Armadas"

22 may. 2022 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias adelanta en exclusiva los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem de este domingo 22 de mayo, la que abordó, en uno de sus puntos, la percepción sobre lo que sucede en La Araucanía.

En este contexto, la mayoría de los encuestados manifestó que en la zona "hay terrorismo".

Terrorismo en la Araucanía

Frente a la consulta: "¿Cree usted que en La Araucanía hay terrorismo?", el 76% de los encuestados señaló que "sí", mientras que el 19% que "no", además de existir un 5% de encuestados que "no sabe o no responde".

Cadem

Cómo enfrentar el terrorismo

En base a quienes declararon que "sí hay terrorismo en La Araucanía (76%)", se les realizó la pregunta "¿Cómo cree que hay que enfrentar el terrorismo en la Araucanía?", a lo que un 44% respondió que "vía Fuerzas Armadas", un 25% "diálogo político" y un 24% "vía judicial y policial".

Cadem

Evaluación Estado de Excepción

Frente a la interrogante: "¿Ud. está de acuerdo o en desacuerdo con que el Gobierno haya decretado Estado de Excepción / se extienda el Estado de Excepción en la macrozona sur, permitiendo la presencia de Fuerzas Armadas en la zona?", el 77% manifestó estar "de acuerdo", el 19% en "desacuerdo" y un 1% "ni de acuerdo, ni en desacuerdo".

Cadem

Lo anterior, representa una variación de 22% en las alternativas "de acuerdo" y "desacuerdo", respecto a la misma consulta realizada en octubre del año pasado.

Estado de Excepción: ¿fue a tiempo?

A quienes manifestaron "estar de acuerdo con declaración de Estado de Excepción (77%)", se les planteó la interrogante: "Respecto al momento en que se decretó el Estado de Excepción, ¿Ud. cree que fue a tiempo, o que debió ser antes?", un 85% afirmó que "debió ser antes", mientras que 15% manifestó que "fue a tiempo".

Cadem

Cabe destacar que la encuesta fue elaborada con los datos entregados telefónicamente por 708 casos efectivos, que fueron hombres y mujeres de 18 años o más años. Esto representa una tasa de éxito de un 12,1%.

