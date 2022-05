"Niego todo": Habló Giorgio Armas, el presunto secuestrador de chilena en Perú

21 may. 2022 - 10:55 hrs.

¿Qué pasó?

Giorgio Armas, el marido y presunto secuestrador de una mujer chilena en Perú, habló con la prensa tras las graves acusaciones en su contra.

El sujeto, muy conocido en la ciudad de Chiclayo, donde es todo un personaje en redes sociales, negó que mantenga cautiva a su mujer y a su pequeña hija.

¿Qué dijo?

“Tenemos una academia de Taekwondo en la casa y por eso escuchan gritos y golpes de box”, dijo para comenzar.

Añadió a Rodrigo Ugarte, el enviado especial de Meganoticias al vecino país, que “mi esposa está bien, sale a todos lados, íbamos a la playa y tenemos pruebas, pero está coludida con la vecina. Ella le dice que me deje. Todo esto es una locura”.

Para finalizar, sentenció que “soy un secuestrador libre, porque la fiscalía no tiene pruebas. Niego todo, obvio”.

El caso

La vivienda en la que la chilena fue encontrada se ubica en la calle Las Casuarinas, en la ciudad de Chiclayo de la región de Lambayeque.

En el lugar vivía Julio Juan Armas Alcalde y su hijo Giorgio Stefano Armas Gabrieli.

"Conocí a mi esposo por Facebook, por ello viajé a Perú. Al vivir en casa de mis suegros, me insultaban de la peor manera, pese a que estaba embarazada. Incluso mi suegro me golpeó al descubrir que hablaba con mi hermana pidiéndole ayuda que me rescaten", contó la chilena, según consignó Diario Correo.

"La comida me la daban por la puerta y luego me encerraban, pues todo el día me tenían vigilada", señaló.

"Mi hija no habla, no interactúa con otros niños porque no hemos salido a la calle. Mi hermana desde Chile hizo una denuncia, pero me obligaron a mentir y la denuncia se archivó", recordó.

El rescate

El 1 de mayo de este año la mujer sufrió una complicación de salud, que permitió que se prendieran las alertas sobre su situación.

La mujer tuvo un sangrado que le provocó que cayera desmayada en el baño al golpearse la cabeza. Tras la situación, una vecina se percató de lo ocurrido y dio aviso a los efectivos del orden.

Fue así como inició una investigación, que terminó con el allanamiento del departamento donde se encontraba la secuestrada.