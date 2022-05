"No la toques, no pueden tocarla": Video muestra rescate de chilena que habría estado secuestrada en Perú por su esposo

20 may. 2022 - 11:30 hrs.

¿Qué pasó?

En Mucho Gusto se mostraron imágenes que muestran el momento en que en Perú se realizó el rescate de la chilena, que asegura haber sido secuestrada por casi cuatro años por su esposo, Stefano Armas Gabrieli.

V.R.S., de 42 años, habría permanecido encerrada al interior de un departamento junto a su hija, de apenas dos años de edad.

Las imágenes

En el registro se puede ver a la policía afuera de la vivienda, pidiéndole a la gente que se encontraba en su interior que abran la reja de seguridad de la puerta de entrada, la cual estaba cerrada con un candado.

Una vez que ingresan, se escucha a una mujer cuestionando que los oficiales porten armas. "¿Acaso somos delincuentes?", dice.

Una vez que ingresan a la habitación de la chilena estaba encerrada, la toman delicadamente de un brazo y un hombre exclama: "No la toques, no pueden tocarla".

En medio de la situación se puede ver alterado al suegro de la mujer, quien también la habría agredido en algunas oportunidades.

"¿Por qué se la van a llevar?", pregunta una de las personas en el lugar.

El caso

La vivienda en la que la chilena fue encontrada se ubica en la calle Las Casuarinas, en la ciudad de Chiclayo de la región de Lambayeque.

En el lugar vivía Julio Juan Armas Alcalde y su hijo Giorgio Stefano Armas Gabrieli.

"Conocí a mi esposo por Facebook, por ello viajé a Perú. Al vivir en casa de mis suegros, me insultaban de la peor manera, pese a que estaba embarazada. Incluso mi suegro me golpeó al descubrir que hablaba con mi hermana pidiéndole ayuda que me rescaten", contó la chilena, según consignó Diario Correo.

"La comida me la daban por la puerta y luego me encerraban, pues todo el día me tenían vigilada", señaló.

"Mi hija no habla, no interactúa con otros niños porque no hemos salido a la calle. Mi hermana desde Chile hizo una denuncia, pero me obligaron a mentir y la denuncia se archivó", recordó.

El rescate

El 1 de mayo de este año la mujer sufrió una complicación de salud, que permitió que se prendieran las alertas sobre su situación.

La mujer tuvo un sangrado que le provocó que cayera desmayada en el baño al golpearse la cabeza. Tras la situación, una vecina se percató de lo ocurrido y dio aviso a los efectivos del orden.

Fue así como inició una investigación, que terminó con el allanamiento del departamento donde se encontraba la secuestrada.