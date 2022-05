Bono de $1 millón solo por nacer: Las propuestas de las AFP de cara a la Reforma de Pensiones

21 may. 2022 - 08:02 hrs.

¿Qué pasó?

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) entregaron una serie de propuestas al Gobierno, para que este considere en el marco de la pronta Reforma Previsional. Dentro de estas, se considera entregar un "bono por nacer" de $1 millón, el cual generaría buenas rentabilidades a la edad de jubilar.

Moción

Según la propuesta de las AFP, el Estado debería entregar un bono de al menos $1 millón, cifra mayor en el caso de las mujeres, solo por el hecho de nacer. Esto sería una base de ahorro para la vejez, que se invertiría y multiplicaría al considerar las rentabilidades que se generarían hasta el momento de pensionarse.

"Tiene el gran mérito de generarte un sentido de propiedad. Tú ya cuando empieces a tomar conciencia de que tienes que ahorrar para cuando llegues a la vejez, efectivamente ya vas a tener una cantidad que puede representar una cifra interesante", dijo Nicolás Stark, experto previsional y académico de la UFT.

"Ahorro mediante IVA"

Para aumentar la densidad de las cotizaciones, otra de las propuestas de las administradoras sería poder ahorrar mediante impuestos como el IVA.

"Podría ser rentable, siempre y cuando no nos resienta en un costo extra", o "que de un fondo se vaya a mi capitalización suena bueno, porque significa que, personalmente, mientras más dinero me caiga de cualquier parte es mejor, porque es más dinero para mi jubilación", sostuvieron algunos cotizantes.

"Comprar de primera vivienda"

Uno de los temas importantes que deberá abordar la reforma es cuánto se debe subir el porcentaje de cotización. Las AFP proponen que esto llegue a un 6% extra, y que parte de este dinero se vaya a un fondo para la compra de una primera vivienda.

"Es una súper buena alternativa, pero también lo que me preocupa ahí, es el costo de la vivienda", "sería ideal para toda la gente joven, que es la que está más afligida con la cuestión de la vivienda", o "no me agrada que decidan que mi 6% sea para tal cosa... prefiero decidirlo yo", son algunas de las opiniones ciudadanas.

Posible propuesta de reforma en agosto

El Gobierno acogió las ideas de las administradoras y las analizarán para presentar una propuesta de reforma que, según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, estaría lista en el mes de agosto.

"Los cambios se tiene que producir. No podemos esperar tener resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho los últimos 40 años", sostuvo, por su parte, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

