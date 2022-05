Corte Suprema rechaza recursos contra proyecto de minera Dominga y su futuro depende del Consejo de Ministros

18 may. 2022 - 19:10 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema rechazó durante la jornada de este miércoles los recursos interpuestos por la ONG Oceana y organizaciones de pescadores artesanales contra el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que señalaba que el polémico proyecto de minera Dominga presentó suficientes antecedentes en su tramitación ambiental.

Fue la Tercera Sala del máximo tribunal de Justicia la que tomó la determinación, con cuatro votos favorables y uno en contra, el cual vino por parte del juez Sergio Muñoz.

¿Qué dice el fallo?

"Esta Corte debe desechar los arbitrios deducidos, toda vez que el devenir de estos autos ha determinado que no se está ante una sentencia definitiva que pueda ser revisable por esta Corte, pues la recurrida no establece una decisión final en el proceso de evaluación ambiental sobre que recae sino, al contrario, deja pendiente su resolución a la autoridad administrativa, razón por la cual, además, no se divisa agravio para los recurrentes reparable por la vía de la casación", se lee en el fallo.

"Queda a salvo para todos los intervinientes en el proceso de evaluación ambiental su derecho a presentar ante las autoridades administrativas correspondientes sus pretensiones y observaciones, así como los antecedentes en que las fundamentan, incluyendo no solo a los recurrentes sino también a los observantes PAC que no habían presentado en la oportunidad anterior la reclamación ante el Consejo de Ministros que la ley les franquea y al propio titular del proyecto", acotaron.

Decisión del Consejo de Ministros

De esta manera, el futuro del proyecto minero queda en manos de lo que diga el Consejo de Ministros, el cual es liderado por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

De esta instancia también forman parte el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; de Salud, María Begoña Yarza; de Energía, Claudio Huepe; de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; de Hacienda, Mario Marcel; de Economía, Nicolás Grau; de Obras Públicas, Juan Carlos García; y de Minería, Marcela Hernando.

Cabe recordar que el Presidente Gabriel Boric, durante su campaña electoral, se manifestó en contra de este proyecto minero, el cual pretende emplazarse en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo, y que contempla una inversión de alrededor de 2.500 millones de dólares.