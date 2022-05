"Comencé a ahogarme, no podía respirar": pasajera relata el complejo momento tras explosión eléctrica en el Metro

18 may. 2022 - 06:00 hrs.

Durante la jornada de la mañana de este pasado martes, se registró una falla técnica al interior de la estación Las Rejas del Metro de Santiago, lo que derivó en la interrupción del servicio en la Línea 1. Ante ello, pasajeros relataron el traumático acontecimiento que los puso en peligro.

Lo que se habría originado por un problema eléctrico, las personas debieron evacuar la estación y Metro suspendió sus servicios en varias estaciones de la misma línea. En tanto, mientras aquello ocurría, pasajeros provocaron una estampida al intentar escapar.

"Todos gritaban"

Margarita Olguín Reyes, de 57 años y guardia de seguridad de una farmacia en las cercanías del Metro La Moneda, fue una de las pasajeras que vivió este complicado momento.

"Cuando llegó el vagón, nos subimos, se escuchó una explosión grande y se apagaron las luces. Yo vi fuego y nos bajamos del carro. Mientras, hubo una segunda explosión y ahí todos arrancamos", detalla en conversación con LUN.

Fue en ese momento que fue atrapada por una estampida, donde la lastimaron en las piernas y las manos, de lo cual no resultó con lesiones graves. "Alcancé a subir el primer peldaño, pero la generó me apretó, me empujaron y me caí. Otras personas también se cayeron, porque te empujaban".

"Como no pude subir, me di la vuelta e intenté salir por otro lado, porque veía las explosiones avanzando. Todos gritaban y solo se veía humo. Comencé a ahogarme, no podía respirar. Yo pensé que iba a morirme. Es terrible lo que viví y no lo voy a olvidar", lamenta.

Consecuencias de la explosión

Catalina Chacón, hija de Margarita, cuenta que su madre quedó sumamente afectada por este episodio que se vivió en el Metro de Santiago. Cabe destacar que luego del hecho fue llevada a un recinto asistencial, donde se constató que no quedó con fracturas.

"Está muy asustada aún, llora mucho cuando se acuerda de la explosión, porque pensó que todo iba a ser más grave", señala la joven.

Videos de la explosión

