Ministra Yarza por bloqueo del Pase de Movilidad: "Es un estímulo porque lo que se restringe son los espacios de ocio"

17 may. 2022 - 11:25 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, se refirió al alza de contagios de coronavirus en el país durante los últimos días y al bloqueo del Pase de Movilidad desde junio para quienes no hayan recibido la cuarta dosis de vacuna.

¿Qué dijo?

Respecto a una eventual quinta ola, la secretaria de Estado señaló en Mega Plus que “son diagnósticos más bien retrospectivos. Lo que uno hace es constatar que teníamos una situación de estabilidad de los casos, que estábamos con baja circulación del virus y que desde hace dos semanas evidenciamos con los datos un cambio en eso, que se caracteriza por un aumento de los casos, ya vamos en casi un 40% si miramos lo que pasa en esta última semana con respecto a las dos semanas anteriores”.

Asimismo, dijo que “el diagnóstico de si es un brote o de qué magnitud, son diagnósticos que hacemos epidemiológicamente de forma más retrospectiva. Lo más probable es que este aumento de casos se sostenga en el tiempo y que lo que hemos visto en Chile y otros países, es que cada 90 o 100 días comience el ascenso de casos, y que ese ascenso y descenso dura alrededor de seis semanas y que después tenemos un periodo de baja circulación de los casos y nuevamente comienza a aumentar la circulación”.

“¿Cuánto es el aumento de la circulación?, hay muchas variables que se expresan ahí, por cierto la cobertura de la vacunación, pero también tiene que ver con qué etapa del año nos encontramos, si estamos en verano, invierno, incluso se asocia a elementos de contaminación ambiental, o sea, ¿cuánto va a ser el ascenso para convertirse en un brote o no?, es algo que hay muchas variables en juego y que lo que hacemos habitualmente es mirarlo para atrás como diagnóstico, retrospectivo”, agregó.

Bloqueo del Pase de Movilidad

Por otro lado, Yarza indicó que “yo diría que un concepto que me parece que el Pase de Movilidad instala es el de vacunación efectiva. Si yo me vacuné con el primer esquema primario y eso lo hice hace seis meses, mi cobertura de vacunas que me proteja para el COVID-19 no está bien lo más seguro, eso indican los estudios, que a partir del quinto o sexto mes empieza a descender mi respuesta inmunológica”.

“No es que caigan miles de personas, sino que vamos a ir semanalmente haciendo corte, mirando la última fecha de vacunación de las personas y ahí ir bloqueando el Pase de Movilidad”, añadió.

En esa línea, precisó que “lo interesante es que yo diría que es un estímulo para las personas porque lo que se restringe, sobre todo, son los espacios de ocio y digámoslo, los necesitamos muchísimo y queremos que las personas puedan disfrutar de esos espacios con seguridad y para que sea seguro, para que los que nos cuidamos estemos seguros en esos espacios de ocio tenemos que garantizar que mis compañeros de la mesa de al lado o del asiento de a un metro de distancia, sean personas que están vacunadas”.

“Para ir al colegio no hay restricción con respecto a la vacuna ni para ir a trabajar, o sea, nadie va a poner una restricción a una función que es relevante, sino que está el punto en el ocio", detalló.

