Piden absolver a condenada a 20 años de cárcel por matar a su exmarido: Aseguran que se defendió de un intento de abuso

17 may. 2022 - 14:45 hrs.

En la mañana de este lunes, un grupo de mujeres llegó hasta la Corte Suprema, en Santiago, para pedir la absolución para Katty Hurtado, una mujer de 39 años que en agosto del 2021 fue sentenciada a 20 años de presidio efectivo, tras haber asesinado a su exmarido.

Bajo la consigna "yo también me defendería" las manifestantes buscan anular el juicio, en el que la condenada aseguró que cuando hirió de muerte al hombre estaba intentando defenderse, ya que su expareja tenía intenciones de abusar de ella sexualmente.

Pese a la declaración de su hijo a su favor y las evidencias de violencia sistemática que existían, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama dictó la pena de cárcel por el delito de parricidio.

Estamos afuera de la Corte Suprema apoyando a Katty Hurtado, mujer que fue condenada a 20 años de cárcel por defender su vida de un agresor. #YoTambiénMeDefendería



Exigimos que la Corte acoja el recurso de nulidad y se realice un nuevo juicio! @PJudicialChile pic.twitter.com/9Dk11grMri — Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres (@MujeresRed) May 17, 2022

La versión de Katty

Fue en la madrugada del 14 de mayo del 2018, en una vivienda de la comuna de Calama, que Katty dio muerte a Richard Aravena, golpeándolo con un objeto contundente en la cabeza y con un elemento cortopunzante en el cuello.

La versión de la mujer en el proceso judicial indica que el ataque se produjo luego de que Aravena intentara agredirla sexualmente, sujetándola fuertemente del cabello con una mano mientras con la otra realizaba tocaciones.

Luego de golpearlo dos veces en el cráneo con una botella, asegura que bajó al primer piso, y tras escuchar ruidos guarda un cuchillo en su bolsillo, el que le enterró a su exmarido.

Sobre la razón por la que no escapó, Katty manifestó que no sabía qué hacer y que tenía miedo, señalando que todo fue un caos.

La versión de la Fiscalía

En la acusación, el Ministerio Público aseguró que el actuar de la condenada no tiene relación a una legítima defensa, sino que a la frustración económica que le habría producido la venta de un paquete turístico compartido, transacción en la que tenía una participación activa y recibiría cerca de $10 millones.

Además, asegura que el momento del ataque Aravena estaba durmiendo, descartando que existiera una agresión previa.

¿Ataque decidido o una reacción defensiva?

Pese a lo anterior, el tribunal determinó que el móvil expuesto por la Fiscalía no es un hecho acreditado y, a la vez, recalcó que no existen denuncias previas por violencia intrafamiliar, lo que "no puede suponer la inexistencia de la misma", indica el fallo.

Respecto al intento de abuso sexual, indicó que la legítima defensa no se puede establecer al no existir evidencia sobre que ocurrió el ataque de Aravena. En este punto se destaca que no se pudo contar con la declaración de Katty durante el juicio.

"Por otro lado, la conducta desplegada por la acusada, con los resultados médicolegalmente establecidos, donde se aprecia una serie de golpes en el cráneo, en la zona de la cama, mientras la víctima estaba desprevenida, seguidos de otros golpes en la cabeza y finalmente aquellos ubicados en la zona submandibular derecha, que terminaron por afectar y seccionar la arteria carótida, resultan más compatibles con un ataque decidido que con una reacción defensiva", afirma la sentencia.

Fue teniendo en cuenta estos elementos, que el tribunal no acogió la postura de legítima defensa y condenó a Katty a 20 años de prisión.