Subsecretario Monsalve y tardanza del Estado Intermedio acordado con transportistas: "Los 15 días no han terminado"

14 may. 2022 - 12:30 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, encabezó el Comite Policial en la ciudad de Concepción, región del Biobío, en la que estuvieron presentes el Gobernador, Rodrigo Díaz, y la Delegada Presidencial, Daniela Dresdner.

Tras la reunión, Monsalve comentó los acuerdos alcanzados y las medidas que se adoptarán en materia de seguridad, además de referirse al Estado Intermedio propuesto por el Gobierno y que aún genera discrepancias con los transportistas.

Estado Intermedio

El subsecretario fue consultado por el Estado Intermedio acordado con los transportistas para finalizar la paralización de las carreteras en la región, pero que, al no concretarse aún, ha generado molestia en el gremio.

"Nosotros tenemos un compromiso de 15 días, y me parece legítimo que, si el gobierno adquiere un compromiso, exijan que se cumpla, pero los 15 días no han terminado y, por lo tanto, el compromiso no ha vencido su plazo", explicó.

"El compromiso de tramitar un Estado de Excepción que permita garantizar la seguridad de las rutas se mantiene", insistió.

Sobre la suspensión de la Comisión Mixta para este lunes, en la que se presentaría el proyecto de Estado Intermedio, el subsecretario indicó que el presidente de la instancia, el senador Matías Walker, "ha informado que esto es para tener más tiempo para buscar el conjunto de respaldos políticos unánimes, mayoritarios".

Finalmente, aclaró que "el gobierno va a estar siempre disponible a usar todas las herramientas que permite el Estado de Derecho, para garantizar la seguridad y la vida de las personas".

Acuerdos en seguridad

El subsecretario señaló que la reunión formó parte de un compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric "con la seguridad, y también con la preocupación y las demandas" planteadas por el alcalde la ciudad de Concepción, Álvaro Ortiz, sobre los graves hechos delictuales ocurrido en la zona.

La autoridad indicó que una de los compromisos será mejorar los estándares de las capacidades operativas de las policías. En particular, de sus vehículos, en un plazo de tres a seis meses.

Asimismo, indicó que, dentro de sus tareas estratégicas, se encuentra el control de armas.

"Los homicidios se cometen con armas de fuego, y la pregunta es qué está haciendo el Estado para evitar que circulen armas que terminan matando personas, que estaban inscritas legalmente, que alguien las había comprado, pero que nadie había fiscalizado", añadió.

En ese aspecto, comentó que se han comprometido "a fiscalizar con algoritmos de riesgo, para sacar las armas que se utilizan para matar chilenos y chilenas".

El comercio ilegal también formó parte de los acuerdos: "No se trata solo del puesto de venta que está en la calle, sino que detrás del comercio ilegal hay crimen organizado, que se dedica a vulnerar la propiedad intelectual, a la trata de personas, al contrabando y al robo", explicó Monsalve.