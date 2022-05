"Nos amenazaron de muerte si hacíamos algo": video muestra escape de sujetos tras violento asalto a una familia

13 may. 2022 - 13:32 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este jueves, una familia sufrió un violento asalto al interior de su vivienda, en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana. De acuerdo al testimonio de una de las víctimas, tres sujetos ingresaron al inmueble, donde maniataron y golpearon al matrimonio y su hijo menor de edad, para sustraer especies de valor y luego darse a la fuga en el vehículo de la familia, automóvil que, posteriormente, fue encontrado sin ocupantes.

¿Qué se dijo?

"Ayer, alrededor de las 20:00 horas, tres sujetos ingresaron a mi domicilio de forma muy violenta, nos redujeron, nos maniataron, nos golpearon, buscando especias de valor en la vivienda, cosa que no tengo", señaló uno de los integrantes de la familia que fue asaltado.

"Entonces los tipos mientras más se veían frustrados con el asalto, más se enojaban con nosotros por no tener las cosas que ellos estaban exigiendo", añadió.

La víctima añadió que permanecieron más de 15 minutos con los delincuentes al interior de la casa, lo que calificó como un "episodio traumante", agregando que los sujetos portaban armas blancas y que parecían jóvenes menores de 18 años.

Tras el hecho, la familia pidió ayuda a Carabineros, sin embargo, asegura que estos tardaron horas en socorrerlos: "Llamé por teléfono y Carabineros recién se dio una vuelta a las 11 de la noche para preguntar qué sucedía", aunque aclaró que funcionarios de la PDI "se portaron bien y nos ayudaron".

"La violencia suscitada que venía de ellos habla de una juventud en descontrol. Nos amenazaron de muerte si hacíamos algo, de acuchillarnos con armas punzantes", expuso la víctima.

La huida

El hombre afirmó que, durante el atraco, no opuso resistencia: "Dejé que ellos hicieran los que tuvieran que hacer", y que finalmente los delincuentes se llevaron un computador y un televisor, además de su vehículo. Este último fue encontrado en la vía pública más tarde, sin ocupantes.

"Me pidieron las llaves muy agresivamente y tomaron el auto. Y querían que abriera el portón, y es decía 'no tengo llaves del portón'", comentó la víctima, recibiendo por respuesta: "'Pero cómo no tení plata, no tení llave, no tení nada'. Y nos pegaban en esos momentos, y al final terminaron arrancando con las especies que se llevaron y haciendo destrozos en el portón".

"Uno se siente vulnerado y se siente débil, porque incluso se llevaron las llaves de la casa, entonces tuve que cambiar chapa", manifestó.

Así fue el escape