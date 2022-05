Abogada instructora por denuncia contra el cura Berríos: "Hasta ahora no tengo información sobre más víctimas"

12 may. 2022 - 13:45 hrs.

María Elena Santibáñez, la abogada designada para investigar las denuncias por connotación sexual contra el cura Felipe Berríos, aún no recibe ninguna información sobre otras víctimas que habrían denunciado al jesuita. Solo dispone de antecedentes sobre la mujer que dio origen a esta indagatoria que le fue encargada por la Compañía de Jesús, congregación a la que pertenece el sacerdote.

La abogada, nombrada por la Compañía de Jesús para liderar la indagación canónica, espera que la Fundación para la Confianza le haga llegar las denuncias lo antes posible. “Yo solo me enteré por el diario La Segunda de esas otras denuncias, pero no he recibido ninguna información sobre el tema”, dijo Santibáñez a Mega Investiga.

La profesional cuestionó el que haya trascendido a la prensa parte de la identidad de dos supuestas víctimas, de entre 14 y 17 años cuando habrían ocurrido los hechos. Consultada si se comunicará o no con la Fundación para la Confianza para solicitar información sobre lo que trascendió en la prensa, la abogada respondió: “A mí no me corresponde pedir las denuncias. Ellos tienen mis datos, mis correos, por lo que espero que lo hagan”.

¿Dónde está el cura Berrios?

Desde que se hizo público el caso de la denuncia contra Berríos el 4 de mayo, el sacerdote debió abandonar el campamento Luz Divina de La Chimba, a 10 kilómetros de Antofagasta, donde vivió desde octubre de 2014, cuando fue destinado a trabajar allí por su congregación y donde organizó a los pobladores y creó un centro de formación para adultos.

El destino de Berríos coincidió con el anuncio que hizo la Congregación para la Doctrina de la Fe por sus declaraciones y las de José Aldunate y Mariano Puga, quienes se enfrentaron a la postura oficial de la Iglesia sobre el divorcio y la reforma educacional.

En estos momentos, el sacerdote se encontraría en una residencia de la Compañía de Jesús en Santiago.