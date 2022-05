"Nadie es intocable": Las declaraciones que dio Felipe Berríos sobre otros casos de abuso

04 may. 2022 - 17:57 hrs.

Hechos de connotación sexual contra una menor de edad. Esa es la denuncia que el pasado 28 de abril recibió la Compañía de Jesús en Chile contra Felipe Berríos, conocido religioso jesuita. Mediante un comunicado, la comunidad religiosa hizo pública la denuncia asegurando que se “decretó la apertura de una investigación previa canónica, nombrando a la abogada laica María Elena Santibañez a cargo de esta investigación”.

Este caso se suma a otros tantos donde se han denunciado situaciones de abuso y acoso sexual por miembros de la iglesia, como fueron los de los sacerdotes Fernando Karadima, John O'Reilly, Renato Poblete y Cristián Precht, entre otros.

Por la notoriedad que han alcanzado estos casos en Chile y a nivel mundial, Felipe Berríos –hoy investigado por abuso sexual– se refirió en múltiples ocasiones a las acusaciones que pesaban sobre otros párrocos y compañeros de vocación religiosa, siempre con una postura crítica.

“Aquí todos somos culpables, no lo hicimos bien”

El 17 de enero de 2019, Berríos habló con CNN Chile por la acusación de abuso en contra del jesuita Renato Poblete. En esa oportunidad, el religioso afirmó: “Yo creo que hay que distinguir dos cosas. A mí muchos me criticaron de que ‘usted tiene también tejado de vidrio’. Yo creo que no por eso que haya un jesuita que haya cometido delito, en casos anteriores, no por eso uno se va a inhibir de seguir diciendo lo que está mal o lo que debiera estar mejor... Esto nos indica, como tú dices, que nadie es intocable”.

En la misma conversación, sinceró estar golpeado por este y otros casos: “Este fue un segundo golpe fuerte, el primero fue con Cristián Precht. Le tengo mucho cariño a Renato, le tenía mucho cariño a él. Era una persona que me apoyaba mucho”.

Unos meses después, el 12 de mayo de 2019, el religioso dio una entrevista a El Mercurio, también en relación al cura Poblete, donde fue enfático en asegurar: “Fallamos. Eso hay que decirlo públicamente: los jesuitas fallamos. Aquí todos somos culpables, no lo hicimos bien”.

“Esa desconfianza tiene su origen en que la investigación la hacemos nosotros mismos”

“Lo encuentro tremendo. Cuando uno lo ve así, es brutal el golpe. Indica que algo está mal”. Así parte la conversación de Berríos con Radio Bío Bío del 11 de enero de 2018, donde previo a la llegada del Papa a Chile habla de un listado de 80 sacerdotes acusados de abuso en el país.

Dentro de la misma entrevista, aseguró que las investigaciones deberían ser externas. “Esa desconfianza tiene su origen en que la investigación la hacemos nosotros mismos... Yo creo que si estas investigaciones las hiciera gente externa a la Iglesia, y que no hubieran documentos secretos, sino que hace la investigación un grupo externo y ese grupo externo determina si hay o no hay responsabilidad, y determina la sanción, yo creo que todos quedaríamos mucho más tranquilos”, concluyó.

Hasta ahora, Felipe Berríos sólo es investigado por la justicia canónica. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, considera que eso no es suficiente. "Espero que la justicia penal sea la que investigue y no la canónica", declaró en T13 Noche.

“Yo le creo a quienes han dicho la verdad”

Refiriéndose al caso Karadima en entrevista con CNN Chile, el 17 de marzo de 2015 el cura jesuita fue enfático en decir que "este abuso de poder es lo que alimenta y genera que existan más Karadimas, entonces nosotros no podemos decir que tenemos tolerancia cero por un lado y luego tener este tipo de actitudes".

"Yo tiendo a creerles más a los testigos, a los mismos que los trataron de que eran locos, que querían plata, que los trataron pésimo, los desautorizaron porque estaban diciendo que Karadima hacía lo que hacía. Después que el Vaticano les encontró razón a Murillo, a Juan Carlos Cruz y a Hamilton, vienen a decir esto otro, entonces yo le creo a quienes han dicho la verdad", aseguró en esa oportunidad.