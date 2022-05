"Si fuera un asesino no daría información": habla locatario de Meiggs que aparece en una foto con carabineros

03 may. 2022 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes entregó su versión de los hechos Eduardo Bustamante, quien aparece en una serie de registros fotográficos conversando con personal de Carabineros en la marcha por el Día del Trabajador y además disparando un arma.

¿Qué dijo?

En el matinal Mucho Gusto, el sujeto que tiene un negocio en el Barrio Meiggs, señaló que "efectivamente el de la imagen soy yo, el que sale con un arma de fantasía la cual se viralizó por Twitter, Instagram, por todos lados. Ponen que soy un asesino, que yo disparé, que prácticamente soy traficante, que soy un delincuente. También está la imagen en que salgo justo hablando con un retén de Carabineros, que estamos coludidos con ellos, todas esas cosas se empezaron a desvirtuar".

Al ser consultado sobre qué tipo de arma era, indicó que es "a fogueo, es un arma de fantasía".

Los hechos de ese día

Eduardo recordó que "el día domingo me llaman a las 12:30 horas diciéndome ‘vente al tiro porque están saqueando y quemando todo’. ¿Qué harías tú si tu fuente de trabajo la están quemando y saqueando?, ¿qué culpa tenemos nosotros o el comercio del descontento de los manifestantes?, ¿por qué contra nosotros?".

"Muchos vecinos y colegas perdieron toldos y mercadería, por eso empezamos a hacer presión hasta llegar a la esquina de Alameda con San Alfonso y ahí pasó lo que pasó...enfrentamientos, en ese minuto no había policías, eran ellos y nosotros", agregó.

También contó que "al rato después llega un retén al cual yo me acerco y le comento ‘pon el carro en San Alfonso para que no sigan pasando o no sigan tirando cosas’ (…), para sentirnos protegidos, para que hubiera una barrera, si ese es el trabajo de Carabineros".

Sobre Francisca Sandoval, la periodista que recibió un balazo en el rostro, afirmó que "no justifico el daño que le causaron a la joven, más encima estaba trabajando. Para ella tener una mejor información y un trabajo de calidad tiene que estar donde están los fierros calientes y le llegó este proyectil".

Finalmente, reiteró que "si yo fuera un asesino, si fuera un delincuente, yo no estaría aquí, no estaría dando información y no estaría dando esta entrevista porque quiero aclarar las cosas como son", además de afirmar que entregó el arma y que "hay una carpeta investigativa y la ley se encargará de qué pasa, por algo estoy aquí, dando la cara".