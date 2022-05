"El Gobierno tiene que asegurar la legitimidad de ambas opciones": Boric entrega su apoyo a proceso constituyente

01 may. 2022 - 23:57 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de la República, Gabriel Boric, legitimizó el proceso constituyente y aseguró que desde el Gobierno entregarán todas las garantías posibles para que la Convención continúe su trabajo, apoyando ambas opciones del rechazo y del apruebo.

En conversión con 24 Horas, el mandatario volvió a reiterar su apoyo hacia el apruebo, pero que desde el Gobierno promete "neutralidad" frente a este proceso, apoyando el proceso hasta que se lleve a cabo el plebiscito.

Garantías al proceso

El presidente señaló que tuvo conversaciones con el contralor, agregando que ambos están "de acuerdo" en que el gobierno debe entregar todas las garantías posibles para que ambas opciones estén en igualdad de condiciones.

No obstante, aclaró que "el gobierno no puede utilizar recursos públicos para promover una u otra opción y las autoridades de gobierno no pueden hacer campaña por ninguna opción".

En tanto agregó que "el contralor, como personas políticas, también está de acuerdo en que tenemos derecho en dar nuestra opinión. Sería ilógico que yo no dé opinión, considerando que es un hito trascendental en la historia chilena".

Partidario de una nueva constitución

En la misma línea, remarcó que "yo me la jugué por el proceso constituyente, sigo creyendo en que Chile necesita una nueva Constitución. Creo que cuando uno lee el borrador de las normas que están siendo aprobadas, por ejemplo que Chile es un Estado democrático y de derecho; por ejemplo que, a propósito de ciertas fake news también que ha habido de que se iban a eliminar los emblemas nacionales: falso, los emblemas nacionales están ahí; yo por lo menos digo 'acá vamos a avanzar'".

Por su parte, comprometió que el Gobierno asegurará "la legitimidad de ambas opciones y no puede destinar ni un peso de recursos públicos por una u otra alterativa" y que "lo que tiene que hacer el Gobierno es una campaña informativa que tiene que estar sujeta al escrutinio, por cierto, de los medios y ojalá de toda la sociedad; y además, de promoción del voto".

Con relación a lo mismo, consultado por su postura respecto al próximo plebiscito que se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre del 2022, aclaró que "yo soy partidario de que tengamos una nueva Constitución, por supuesto".

¿Y si el "rechazo" gana?

Frente a este posible escenario, el gobernante volvió a reiterar que ambas opciones son "igualmente legítimas" y que no caerá en "campañas del terror o desacreditar el proceso".

"Si es que gana la opción que no sea la mía, nosotros tenemos el deber de seguir gobernando el 5 de septiembre. Yo he escuchado un consenso bastante transversal entre los diferentes actores políticos de que la Constitución actual, más allá del año que le pongamos, o la firma que tenga, hoy no es representativa de la sociedad chilena y que, por lo tanto, tiene que ser cambiada estructuralmente", indicó.

Referente a si llega a ganar el rechazo, aseguró que no es un mecanismo que le "corresponda" adelantar y que es algo que se está "discutiendo. Hay que anticiparse a los escenarios".

