Presidente Boric habla de su caída en las encuestas y ratifica apoyo a Izkia Siches: "Cuenta con toda mi confianza"

30 abr. 2022 - 20:40 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente Gabriel Boric se refirió a la sostenida caída en las encuestas que ha experimentado en las últimas semanas, luego que, en el caso de Cadem, alcanzara una aprobación bajo el 40% y una desaprobación que supera el 50%.

Sin embargo, no fue lo único, ya que también reiteró todo su apoyó a la ministra, Izkia Siches, quien ha sido muy cuestionada en los últimos días.

"Tiene todas las competencias para ser una excelente ministra del Interior", dijo.

Encuestas

"Cuando lanzamos la candidatura presidencial yo era el político peor evaluado en las encuestas. Me ha tocado estar arriba y estar abajo en las encuestas", señaló el mandatario en entrevista con La Tercera, al ser consultado sobre si tomaba en cuenta este tipo de consultas.

"Cuando uno mira la serie de últimas encuestas, efectivamente, hay un descenso en el apoyo al gobierno y un más amplio aumento en la desaprobación", añadió.

El Mandatario indicó que tiene la necesidad de "consolidar lo que logramos en segunda vuelta, que fue una mayoría más amplia que la que logramos en primera", y que ese es un "desafío permanente que tengo todos los días presente y, por lo tanto, no las ignoro".

Aun así, aseguró que esta caída "tampoco me provocan ansiedad, porque me ha tocado, como decía, estar en ambos lados de las encuestas. Pero sí, por supuesto que las observo y esperamos poder revertir esa tendencia".

Las razones de su desaprobación

Sobre las razones de la desaprobación en las encuestas, afirmó que "hay varias explicaciones posibles, esto es multicausal, pero una es que existía al principio, y yo diría que sigue existiendo, un alto nivel de expectativas de cosas que no se pueden resolver de la noche a la mañana".

En ese sentido, sostuvo que la crisis en La Araucanía, la inflación y el costo de la vida al no ser solucionadas en su corto periodo de mandato, "genera una desafección respecto a las expectativas que se podían haber tenido originalmente. Y eso lo tomo con calma y con el sentido de urgencia de lo que tenemos que hacer".

Izkia Siches

En el caso de la ministra Siches, expresó que "hubo en el despliegue del Ministerio del Interior y, en particular de la ministra, ciertas cosas que se podrían haber hecho de mejor manera, pensando en particular en el viaje a Temucuicui. Y un habitar en el cargo y la institucionalidad que tiene que tener un estándar más alto, como fue el caso del avión de la Comisión de Seguridad de la Cámara".

No se quedó ahí y añadió que "eso la ministra lo tiene absolutamente claro. Y después de un par de semanas de reordenamiento, no solo creo, he visto que ha salido con más energía a retomar ese liderazgo que le corresponde como ministra del Interior".

Para finalizar sobre el mismo tema, dijo que "yo, consciente de esos errores, porque no tiene ningún sentido esconderlos, le he ratificado mi plena confianza como jefa de gabinete. La doctora Izkia Siches tiene todas las competencias para ser una excelente ministra del Interior, y, por lo tanto, quiero ser muy claro en esto y que no quepa dudas: Cuenta con toda mi confianza".

