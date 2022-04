Rodrigo Sepúlveda por actos de violencia, desórdenes y racismo: "Estadio Seguro hace mucho tiempo que no funciona"

30 abr. 2022 - 09:51 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, durante la trasmisión de Meganoticias Alerta, el conductor del espacio, Rodrigo Sepúlveda, se tomó unos minutos para comentar el comportamiento que tuvieron, un grupo minoritario de "hinchas" de Colo Colo y de Universidad Católica, en sus respectivos partidos de Copa Libertadores.

Cabe señalar que el pasado miércoles, aficionados del Cacique derribaron una reja e ingresaron a la fuerza a su duelo frente a River Plate, además de protagonizar fuertes enfrentamientos en su interior.

Por su parte, un pequeño grupo de fanáticos de Universidad Católica realizaron gestos racistas dirigidos a los adherentes de Flamengo, además de lanzarles proyectiles y una bengala que impactó en el rostro de un niño de 10 años.

¿Qué dijo Sepúlveda?

"Esto es Copa Libertadores de América, esto es el estadio San Carlos de Apoquindo", inició mostrando imágenes del lugar.

Posteriormente, comentó los registros del niño brasileño herido por la bengala, y de quien la lanzó contra la barra del Flamengo.

Sobre lo anterior, sostuvo que "la persona que lanza esa bengala no puede entrar nunca más a un estadio, hay imagen de espalda, hay imagen de frente, hay un primer plano. Si las autoridades no logran hacer eso (que no entre nunca más a un estadio) están perdidos, Estadio Seguro que agarre sus cosas y que se vaya, porque hace mucho tiempo que no funciona".

Además, fue enfático en señalar que "la ANFP y el mismo club deben querellarse contra él (quien lanzó la bengala)".

"El estadio San Carlos, más allá de que entre en una remodelación, puede ser sancionado por la Conmebol, y ese estadio o donde juegue la Católica va a sancionarse o podría haberse sancionado para jugar sin público, pero esa persona que está ahí (quien lanzó la bengala) no puede entrar nunca más a una cancha", reiteró "Sepu".

En la misma línea, agregó que "la otra persona, que está haciendo gestos racistas contra los brasileros, tampoco puede entrar nunca más a una cancha de fútbol. Esos gestos deben ser prohibitivos, es una verdadera vergüenza".

"Hace muchos años que uno viene diciendo esto, (se piden) sanciones duras, querellas, que no entren más a un estadio, y ¿qué pasa? Nada, ¿por qué? Porque les da miedo, porque no toman decisiones correctas claras, porque por unos pocos se afecta al resto", sentenció el conductor, mostrando también imágenes del estadio Monumental.

