Sube a 33 el número de vehículos destruidos en ataque incendiario en Los Álamos: "Dispararon en ráfagas"

28 abr. 2022 - 15:03 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo a nuevas cifras oficiales, a 33 subió la cantidad de vehículos destruidos durante el ataque incendiario ocurrido en la comuna de Los Álamos.

Según la investigación en curso, un grupo de al menos 40 encapuchados ingresó esta mañana a una planta de áridos ubicados en el sector de Villa Los Ríos, donde golpearon a los trabajadores -abrían cuatro heridos- y los intimidaron con armas de fuego.

Los desconocidos, incluso, portaban armas de guerra, como escopetas y ametralladoras

NUEVO ATENTADO A CAMIONES. CNDC denuncia incremento de violencia contra camuineros. Nuevo atentado contra faena esta mañana en sector Los Ríos, de Los,Alamos, Octava Region. pic.twitter.com/CZZbXPRP47 — Confederación Nacional Dueños De Camiones De Chile (@CNDCCHILE) April 28, 2022

twitter]https://twitter.com/CNDCCHILE/status/1519710337968316417[/twitter]

¿Qué se dijo?

“Los compadres me apuntaron y me echaron abajo. Me patearon y después me hicieron volver, apuntado por ambos lados. Me hicieron cruzar el camión, me echaron al suelo, dispararon en ráfagas y tuve que irme agachado hasta que crucé al otro lado de la calzada”, narró uno de los afectados.

Además, los antisociales colocaron dos camiones forestales en la ruta, dificultando el acceso a las policías para llegar al lugar de los hechos.

Después de prender fuego a los camiones, automóviles y camionetas ubicados al interior de la faena, los individuos escaparon hacia caminos interiores que conectan con la Cordillera de Nahuelbuta.





El jefe de operaciones de Carabineros de la Octava Zona de Biobío, Juan Pablo Ureta, detalló que están desplegados en la zona "levantando evidencia, haciendo un estudio del sitio del suceso, para poner a disposición del Ministerio Público todo rastro, huella o algún indicio que nos permita detectar a los autores de este lamentable hecho".

Revisa los registros