28 abr. 2022 - 13:42 hrs.

¿Qué pasó?

Una violenta agresión sufrió un conductor de 80 años de parte de un taxista en el centro de Santiago, Región Metropolitana, hecho que fue registrado en video por la víctima.

Discusión

Todo habría comenzado tras sostener una discusión entre ambos luego que el conductor del vehículo particular, al cambiarse de pista, pasara a llevar al taxi.

Tras el incidente, el conductor le habría ofrecido al taxista solucionar el tema a través del seguro, sin embargo, avanzaron unas cuadras y este último se bajó del vehículo y comenzó a destruir el vehículo particular.

El video

En el registro grabado por la víctima, se ve al sujeto lanzando un objeto contundente contra el parabrisas.

Luego, se dirige a abrir el portamaletas del taxi, desde donde saca otro objeto con el que continúa golpeando el vehículo particular, dejándolo con serios daños, principalmente en el parabrisas.

"Nosotros no hicimos nada"

Esteban Calderón, hijo del conductor y que también iba en el automóvil particular, explicó que “nos encierra por el lado derecho, se baja e increpa a mi papá. Tenía una bujía ya en la mano, que la tenía dentro del auto y la lanza al vehículo dos veces, haciendo dos daños en el parabrisas”.

“No contento con eso, durante el corte de la grabación se pone al lado y dice ‘¿qué pasa si te acuchillo ahora?’, golpea el parabrisas causándole el daño mayor que es el que se ve y golpea los costados del vehículo”, agregó.

Además, dijo que el sujeto “aumenta la furia, nosotros no hicimos nada, absolutamente nada y en el video queda claro que ni siquiera le gritamos algo, no lo increpamos, no lo ofendimos ni nada”.

Taxista no estaba inscrito en el registro

El seremi de Transporte, Roberto Santa Cruz, indicó que “lamentamos y rechazamos la violencia vivida por el automovilista. Asimismo, podemos señalar que el vehículo que aparece en el video no está inscrito en el registro nacional de transporte público, por lo tanto, es ilegal”.

“Diariamente, fiscalización de transporte y Carabineros de Chile retira estos vehículos de circulación. A la fecha de este año, llevamos dos mil vehículos pirata fuera de las calles y continuaremos haciendo este trabajo con este vehículo y otros más”, detalló.