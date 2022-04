"Siempre se repite la misma historia": el curioso reclamo contra una vecina que escucha Camilo Sesto todo el día

26 abr. 2022 - 09:00 hrs.

"Siempre se repite la misma historia": así acaba el reclamo de un vecino que realizó en la aplicación de seguridad Sosafe, alegando de que estaba "cansado" de escuchar a Camilo Sesto todo el día.

"Sé que la app no es para esto, pero, ¿alguien sabe cómo puedo denunciar a una vecina? Escucha todo el día a Camilo Sesto y realmente ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite la misma historia", reza la publicación en la conocida plataforma.

Divertidas respuestas

Los comentarios frente a la denuncia no se hicieron esperar y aludiendo a la publicación principal, es que otros le respondieron con otras frases del intérprete español.

"No sé, yo creo que vivir así es morir de amor, así que denúnciala no más", le comentó uno. "Una fresa salvaje esa vecina", comentó otro.

Hubo otros tales, como "igual fijo que estay harto de rodar como una noria" o "puedes hacer una denuncia a escondidas cada tarde en el e-mail de Denuncia Providencia".

Alivio al estrés

Esta denuncia sacó más de alguna risa, formando una cadena de mensajes referidas a éxitos del cantautor alicantino que falleció el pasado 8 de septiembre del 2019.

Felipe Espinosa, magíster en Comunicación Social de la Universidad de Chile, señala que este tipo de publicaciones y respuestas, funcionan como un "descomprimidor del estrés".

"Un meme o una frase puede dar pie a una respuesta ingeniosa que extiende el chiste y así provocar más respuestas. En el caso dado, sucede eso. El autor del mensaje que sabe que está en una aplicación de seguridad y ahí está lo ingenioso", explica en LUN.

Sobre ello, añade que "los usuarios están expectantes de otro tipo de mensaje y se encuentran con uno más inocente y menos estresante. Ese alivio es el que genera la gracia y la risa, porque el humor es un potente desestresante".