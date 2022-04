"Estoy un poco en shock": reaparece chileno que informaba sobre la guerra en Ucrania y que llevaba 7 días desaparecido

22 abr. 2022 - 11:12 hrs.

¿Qué pasó?

En una transmisión por YouTube reapareció Gonzalo Lira, novelista y cineasta chileno que venía informando sobre la guerra en Ucrania y de quien no se sabía nada desde el 15 de abril.

¿Qué dijo Lira?

La comunicación la estableció mediante una videollamada con Alex Chistoforou, presidente y cofundador del medio de comunicación The Duran, donde contó que había sido detenido por la organización política Unión por la Liberación de Ucrania, SVU (Soiuz vyzvolennia Ukraïny).

“Estoy bien físicamente, estoy un poco en shock. Fui detenido por la SVU el viernes 15 de abril un poco después de la una de la tarde, horario Ucrania”, expuso.

“No tengo nada que decir públicamente más que estoy bien y gracias por la preocupación”, agregó, declarando que habían personas más “merecedoras de la atención”.

Respecto a su situación , Lira sostuvo que fue despojado de su computador y su teléfono, por lo que hizo un llamado no considerar las recientes publicaciones en ss redes sociales.

“Todo lo que se publicó en (su) Youtube, cuenta de Twitter y canal de Telegram después del 15 de abril no lo consideren, no fui yo. No tengo acceso y todavía no lo tengo”, sentenció.

