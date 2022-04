Chileno que informaba sobre la guerra en Ucrania está desaparecido: esto escribió en caso de quedar inubicable

El novelista y cineasta chileno Gonzalo Lira, quien se encontraba hace meses informando desde Ucrania aristas sobre el conflicto existente entre esa nación y Rusia, se encuentra desaparecido desde el pasado 15 abril.

De acuerdo a información entregada por CNN, sus amigos y familiares perdieron el contácto con el novelista el pasado 15 de abril, momento en que se encontraba en la ciudad ucraniana de Kharkiv.

El mismo medio aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores actualmente mantiene comunicación con entidades extranjeras para saber más detalles ante cualquier novedad sobre la ubicación de Lira.

Desde que comenzó el avance de las tropas rusas sobre suelo ucraniano, Gonzalo Lira utilizó sus distintas plataformas digitales, como YouTube y Twitter, para contar su perspectiva sobre el acontecer de la guerra.

Lira tenía agendada para el 17 de abril una entrevista con George Galloway en MoatsTV, quien confirmó que el novelista jamás llegó al encuentro ni se volvió a comunicar con él.

⚠️ Gonzalo Lira was scheduled to be on George Galloway's @MoatsTV today April 17. Galloway confirmed he is unable to reach Lira. No-show. Lira has been missing for 2 days, 6 hours, and counting. Presumed captured or no longer alive by @MapsUkraine . https://t.co/BNv7iRoQ44 pic.twitter.com/0Gi9BrmZTk

La última vez que Gonzalo Lira se hizo presente en redes sociales, fue el pasado 15 de abril, sin embargo, días antes, el 26 de marzo pasado, publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter:

"¿Quieres saber la verdad sobre el régimen de Zelensky? Googlea estos nombres:

Si no has tenido noticias mías en 12 horas o más, pon mi nombre en esta lista”.

You want to learn the truth about the Zelensky regime? Google these names:



Vlodymyr Struk

Denis Kireev

Mikhail & Aleksander Kononovich

Nestor Shufrych

Yan Taksyur

Dmitri Djangirov

Elena Berezhnaya



If you haven’t heard from me in 12 hours or more, put my name on this list.



GL