Boric anticipa subsidio a productos de la canasta básica y descarta reponer quinto retiro acotado en el Senado

22 abr. 2022 - 09:04 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes el Presidente de la República, Gabriel Boric, en su gira por el norte, descartó reponer el proyecto de quinto retiro acotado en el Senado, sin embargo, adelantó que se creará un subsidio para los productos de la canasta básica debido al alza de los precios.

¿Qué dijo?

En radio Guayacán, el Mandatario señaló que no se va a reponer la iniciativa "porque se requieren dos tercios y no los tenemos en el Senado".

"Los retiros hoy día le hacen mal a la economía y son pan para hoy y hambre para mañana", agregó.

Sin embargo, indicó que "sé que la gente necesita mayores recursos y sé que estamos en una espiral inflacionaria que es difícil de llevar, por lo tanto, estamos trabajando en un mecanismo que se va a anunciar pronto (…), para generar subsidios a los productos de la canasta básica que han ido aumento, a quienes más lo necesiten.

"Si se hubiese aprobado un quinto retiro, estaríamos hablando de 10 mil millones de dólares a la economía, que significaría un aumento más grande de precios de lo que estamos viendo hoy día", precisó.

Además, contó que "ayer un joven me decía a las afueras del hotel ‘oye Gabriel, por favor el retiro’ y yo le decía que eso nos haría muy mal a todos y me preguntaba por qué, porque aumentaría la inflación y los precios del costo de la vida en particular para quienes no tienen dinero para retirar y me decía, pero si ya hay inflación, bueno, pero no queremos aumentarla más todavía".

"Pido que tengan paciencia, estamos tomando decisiones que sé que pueden impopulares, pero son pensadas en el bien común y que nos vamos a preocupar de frenar el alza del costo de la vida para quienes más lo necesitan", expuso.

Más carabineros en las calles

Otros de los temas por los que fue consultado fue el de la seguridad en el país y Carabineros, tras lo cual, adelantó que prontamente va a haber anuncios.

"Tenemos que avanzar en dos velocidades, una es la reforma policial, que es estructural, que tiene que ver con formación, con las diferentes carreras que hay al interior de Carabineros, tiene que ver con la opacidad que no solamente en Carabineros, sino en las Fuerzas Armadas ha permitido que unos pocos, han llevado adelante acciones de corrupción que terminan empañando toda la institución y donde terminan pagando justos por pecadores", expuso.

En esa línea, reiteró que "cuando hay un tipo corrupto que termina llevándose plata para la casa o haciendo desfalco termina ensuciando a toda la institución".

También adelantó que pronto el Gobierno anunciará “una reorganización de Carabineros para destinar más carabineros en los territorios, en las calles, donde más se necesita. Estamos hablando de más de 700 carabineros que vamos a reubicar con ese objetivo, salir de las oficinas y pasar a trabajar directamente en terreno".

"Esto se traduce en disminuir los tiempos de respuesta de Carabineros frente a las llamadas ante un delito. El otro día me comentaban que en una comuna rural, no sé si en Combarbalá, había habido una llamada y desde la central de Carabineros le habían dicho que no podían ir porque los vehículos no tenían bencina. Esa respuesta es inaceptable, yo no digo que no sea verdad, digo que el Estado no puede permitir que los vehículos de Carabineros estén sin funcionar porque no tienen bencina o porque no han tenido reparación. Vamos a poner recursos para eso es algo que hemos conversado con el ministro de Hacienda y la gente va a empezar a ver más carabineros en las calles", explicó.

Respaldo al trabajo de la Convención Constitucional

Por otro lado, el Presidente fue consultado por el trabajo de la Convención Constitucional, específicamente sobre el tema del bicameralismo asimétrico.

"A mí me gusta la idea de un bicameralismo asimétrico. Ahora, el bicameralismo asimétrico no significa un bicameralismo simbólico y hoy la Comisión de Régimen Político está trabajando intensamente para discutir las atribuciones que va a tener la Cámara de las Regiones", indicó.

Afirmó también: "Yo quiero ser muy claro, respaldo el trabajo que está haciendo la Convención Constitucional, tengo, por cierto, preocupaciones, pero invito a la gente a que no caigamos en juicios apresurados al respecto, evaluemos el texto final y yo voy a trabajar para que el plebiscito de salida sea un lugar de encuentro y para que podamos tener una nueva Constitución democrática y legítima para todos".

Proyecto Dominga

Respecto al conflicto con el proyecto Dominga, Boric planteó que "no creo que haya que exacerbar la división que se da en las comunidades a propósito de estos proyectos porque acá estamos hablando de necesidades y, por lo tanto, el deber del Estado es tratar de anticiparse a esto, acá estamos hablando de la comuna de La Higuera (…), es muy triste cuando uno ve cómo se dividen las comunidades a partir de necesidades urgentes que en vez de abordarlas el Estado viene a suplir una empresa".

"Tenemos que llegar con trabajo, nosotros no podemos decirle solamente a la gente de La Higuera, no a esto y no te vamos a dar solución arréglatelas como puedas, no, tenemos que llegar con inversión pública y estamos trabajando en esa dirección", añadió.

Asimismo, dijo que "nosotros queremos desarrollo sustentable y sostenible con el medioambiente (…). Vamos a impulsar el área marítima protegida no solo en la comuna de La Higuera, sino también en la región de Atacama porque es un proyecto birregional".

"No estamos diciendo que queremos proteger algo que se ve bonito, más allá de que se vea bonito, estamos protegiendo nuestra vida también. Cuando se daña un ecosistema termina siendo tremendamente perjudicial para quienes habitamos toda la zona", concluyó.

