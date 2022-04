Para "salir de las oficinas y pasar a trabajar en terreno": Boric anuncia que más de 700 carabineros serán reubicados

22 abr. 2022 - 10:10 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, en medio de su gira por el norte, el Presidente Gabriel Boric, se refirió a la situación de seguridad que afecta al país y, en ese contexto, anunció que más de 700 carabineros serán reubicados para trabajar en terreno.

¿Qué dijo?

En radio Guayacán, el Mandatario sostuvo: “Esto lo va a anunciar la ministra Izkia Siches durante los próximos días en conjunto con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara: una reorganización de Carabineros para destinar más carabineros en los territorios, en las calles, donde más se necesita".

"Estamos hablando de más de 700 carabineros que vamos a reubicar con ese objetivo, salir de las oficinas y pasar a trabajar directamente en terreno", añadió.

En ese sentido, explicó que "esto se traduce en disminuir los tiempos de respuesta de Carabineros frente a las llamadas ante un delito. El otro día me comentaban que en una comuna rural, no sé si en Combarbalá, había habido una llamada y desde la central de Carabineros le habían dicho que no podían ir porque los vehículos no tenían bencina. Esa respuesta es inaceptable, yo no digo que no sea verdad, digo que el Estado no puede permitir que los vehículos de Carabineros estén sin funcionar porque no tienen bencina o porque no han tenido reparación".

"Vamos a poner recursos para eso, es algo que hemos conversado con el ministro de Hacienda y la gente va a empezar a ver más carabineros en las calles", indicó.

