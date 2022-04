Estaba citado a una entrevista sobre delincuencia, le intentaron robar y terminó protagonizando una detención ciudadana

20 abr. 2022 - 12:45 hrs.

Un violento episodio vivió durante la mañana de este miércoles un joven que estaba citado para dar una entrevista en el matinal Mucho Gusto sobre el aumento de la delincuencia.

Se trata de Cristián, quien previo a su participación en el espacio, decidió pasar a tomar desayuno a un local, momento en que fue víctima de un intento de robo, específicamente en el sector de Avenida Perú, en la comuna de Recoleta.

En ese instante, la víctima comentó que un desconocido se acercó al lugar donde había dejado su bicicleta, con la clara intención de sustraerla, pero no se quedó de brazos cruzados y lo enfrentó, protagonizando una detención ciudadana que terminó con la llegada de Carabineros y la detención del ladrón.

"Uno siente impotencia"

Cristián relató los minutos de incertidumbre que vivió y dejó en claro que "esto es pan de cada día. Uno siente impotencia, ira, rabia... La inseguridad acá es terrible. Yo me descuidé 20 segundos y la dueña del almacén me dice que me están robando la bicicleta".

"Pude salir detrás de este tipo y quitarle mi bicicleta. Carabineros llegó y se lo llevó. Lamentablemente, me mordió uno de los dedos. Nos fuimos al piso forcejeando, pero esto que me ocurre a mí, le ocurre a todos mis vecinos", afirmó.

En esta línea, el joven manifestó que "es la cruda realidad que tenemos que vivir los vecinos de Recoleta. Es la cruda realidad que tenemos que soportar quienes transitamos por este sector, mientras vemos que nuestras autoridades están viajando o concentrados en temas políticos que no convocan la seguridad".

¿Qué le dijo la víctima de robo?

En tanto, Cristián reveló la actitud que tuvo el individuo una vez que lo encaró por su acción. En este sentido, expresó que "según él se había tropezado con la bicicleta".

"Lo bueno es que los vecinos del sector pudieron aportar con las cámaras de seguridad en las que se ve que el tipo hace la sustracción de la bicicleta, se sube y ahí es cuando yo me abalanzo sobre él para recuperar lo que en realidad es de uno", sostuvo.

Por último, remarcó su preocupación por el aumento de la delincuencia, sobre todo en Avenida Perú, una concurrida zona de la comuna de Recoleta: "Llega un minuto en que el abandono es total y que lamentablemente, si no eres tú, tienes que tomar palco y ver cómo se roban tus cosas", agregó.