Jackson por trabajo en la Convención: "Me parece bien que se le ponga presión a este Gobierno y a los que vienen"

20 abr. 2022 - 10:45 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, calificó como "sumamente positivo" este martes de votación de Derechos Fundamentales en la Convención Constitucional, e incluso valoró que con lo visado ayer, se le ponga "presión" a su Gobierno y a los futuros para legislar en esa línea.

¿Qué dijo?

"El día de ayer fue sumamente positivo en materia de avance de derechos", planteó en El Diario de Cooperativa, destacando en particular el derecho a la vivienda y a la seguridad social, pues en el caso de este último, "lo que se está garantizando son prestaciones, no definidas, pero sí con un sistema robusto que lo que busque es poner en el centro a la persona, y no al sistema".

En ese sentido, estimó que este avance -que la ciudadanía debe ratificar en el plebiscito de salida- "pone presión -y enhorabuena- sobre el Estado, sobre los gobiernos que vengan, y las distintas instituciones que tengan que hacerse cargo de esto".

"Me parece una buena noticia que se le ponga presión, no solo a este Gobierno, sino que a todos los gobiernos venideros, de que tengan que cumplir con cosas como el derecho a la vivienda", reafirmó.

En la eventualidad de que la propuesta de la Convención sea aprobada, Jackson señaló que "tendremos que revisar cómo se pone en práctica esto, los artículos transitorios, cómo lo podemos implementar y hacer un avance en este Gobierno".

A la vez, advirtió que "la implementación de todos los derechos y de toda la Constitución no se va a dar de la noche a la mañana, no se va a dar en un Gobierno, y puede que no termine en los años que nos quedan (en La Moneda), pero espero que sea un proceso que no se detenga".

Todo sobre Convención Constitucional