Convención aprueba derecho a vivienda digna en proyecto de la Nueva Constitucion

Después de las 18:00 horas de la tarde de este martes, el pleno de la Convención comenzó la votación del segundo Informe de la Comisión sobre Derechos Fundamentales, contexto en el cual se aprobó el derecho de la "vivienda digna y adecuada".

Artículo 4°

El documento, que contiene 27 artículos en materia de derechos sociales, y es el 4° es aquel que consagra que "toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria".

El segundo inciso señala que será el Estado el que "deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho, contemplando, a lo menos, la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente, doméstico y comunitario, para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas, de conformidad a la ley".

Voces constituyentes

Durante la jornada, varios constituyentes manifestaron su opinión respecto a la necesidad de consagrar el acceso a la vivienda dentro del proyecto constitucional.

La independiente Adriana Ampuero enfatizó en que "Chile es de los pocos países de Latinoamérica que no contempla esta garantía en su carta fundamental (...) para acceder a la vivienda en Chile hay que endeudarse terriblemente, y las políticas públicas para derribar estas barreras de acceso no han estado a la altura".



Por otro lado, la propuesta fue criticada Vamos por Chile. La constituyente Constanza Hube declaró que "cuando leo estas normas dan ganas de irse a vivir a estos países. Si fuera así de fácil, ya se habría cambiado la Constitución hace tiempo y mágicamente se habría acabado el problema habitacional de nuestro país. Pero la vida no funciona así (...) el punto es cómo se cumple esa promesa".

Cabe mencionar, que cada artículo debe ser revisado de forma particular, y en cuanto sea visado por dos tercios de la convención, formará parte del borrador de la nueva Constitución. Documento que posteriormente pasará por la Comisión de Armonización, que revisará la propuesta final que será sometida al plebiscito de salida, con sufragio obligatorio, el 4 de septiembre.

