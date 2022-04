Hombre que resultó quemado al estallar su auto es hermano de Pedro Carrión: "Quería hacer un acto de protesta"

16 abr. 2022 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este sábado, se dio a conocer la identidad del hombre que resultó quemado al estallar su auto frente al Palacio de La Moneda, hecho ocurrido en la jornada del viernes 15 de abril.

Se trata de Mario Carrión, hermano del empresario Pedro Carrión, quien fue secuestrado y asesinado en enero pasado.

Según explicó a Meganoticias el abogado de la familia, Jaime Valenzuela, el sujeto se encuentra en estado grave, con riesgo vital y una gran parte de su cuerpo quemado.

"Esa desesperación lo hizo protestar"



"Yo tenía comunicación activa con Mario Carrión Rozas, hermano de Pedro Carrión. Él me comentó algunas cosas, que estaba tratando de buscar justicia a través del Gobierno, por medios administrativos para que lo apoyaran con respecto a las diligencias investigativas, que también el Gobierno interpusiera una querella, pero jamás se refirió a algún tipo de protesta que llegara a ese nivel", dijo el jurista.

Añadió que "hasta ese momento yo no tenía idea de lo sucedido. El día de ayer, después de una audiencia de control de detención, me enteré de lo grave de la situación".

Valenzuela no se quedó ahí y añadió que "lo que pasa es que la familia Carrión es una familia bien 'aclanada'. Los hermanos se quieren mucho, a pesar de tener diferencias. Entonces, de alguna manera, no entienden cómo funciona el procedimiento. Ellos creen que el proceso es lento y que el Ministerio Público no está realizando las diligencias. De hecho, a mí me pidieron varias diligencias que son imposibles de realizar".

"De alguna manera, esa desesperación lo hizo protestar... Tengo entendido que él lo que quería hacer era un acto de protesta, no un acto de atentado contra su vida. Es decir, lo que él quería hacer era prender fuego en el vehículo a objeto de llamar la atención de la autoridad administrativa, con el fin de que estas pudieran, de alguna manera, ayudarlos en el proceso penal".

El caso de Pedro Carrión

Tras su desaparición desde la tarde del pasado 3 de enero en el cerro Chena, de acuerdo a su última conexión, el cuerpo de Pedro Carrión fue encontrado en el patio de un domicilio ubicado en la comuna de Quintero, región de Valparaíso.

Este hallazgo por la Policía de Investigaciones fue logrado a través de la confesión de un segundo implicado en el caso, Pablo Solís, quien después de indicar que participó en el homicidio de este empresario, también aclaró la ubicación del cuerpo.

Hasta el momento, hay dos detenidos por el caso y el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva en contra del segundo imputado por el delito de secuestro con homicidio, mientras que, el primer imputado, José Luis Yáñez, ya se encuentra en prisión preventiva también por secuestro y, además, tráfico ilícito de drogas.