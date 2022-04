Hospital le niega a doctora atención de urgencia a paciente que no tenía dinero: "Lo suturé igual y renuncié"

16 abr. 2022 - 14:40 hrs.

Un insólito hecho tuvo lugar en Argentina, luego que una clínica le negara una atención de urgencia a un paciente por no tener dinero para pagar.

La decisión del centro de salud generó la indignación de una de las doctoras, quien estaba encargada de suturar al hombre, tras un accidente que este sufrió.

Pese a lo anterior, ella tomó la decisión de asistir al paciente, para posteriormente renunciar a su trabajo.

"Lo suturé igual y renuncié"

De acuerdo al medio Clarín, la protagonista de esta historia es Florencia Barraza, una médica de 27 años que trabaja en el área de cirugías de una clínica de Buenos Aires.

Su experiencia la relató en su cuenta de Twitter, en donde manifestó el mal rato que tuvo que vivir en su lugar de trabajo y cómo fue el desenlace, acumulando miles de likes.

"Recién me tuve que pelear con la enfermera y directora de la clínica. No me dejaban suturar a un hombre que se cortó el pié con una amoladora pq no lo podía pagar", expuso.

AGUANTE LA SALÚD PUBLICA! — Flor♦️ (@FlorBarraza17) April 14, 2022

"Lo suturé igual y renuncié. Prefiero siempre al estado antes que al vil empresariado. ¡Aguante la salud pública!", agregó.

Finalmente, escribió que "cuando le dije a la directora que mi deber como médica era la asistencia sin importar los medios económicos que tenga el paciente, me dijo 'no, en los privados las cosas no funcionan así'".

"En los privados no se hace medicina, se hacen negocios y los productos son seres humanos", cerró.