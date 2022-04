Rodrigo Sepúlveda por kilométrico taco de hasta 12 horas en Ruta 5 Sur: "Acá no hay ni un protocolo"

15 abr. 2022 - 09:09 hrs.

¿Qué pasó?

El conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, se refirió al kilométrico taco que se produjo en la ruta 5 sur este jueves, tras un accidente de tránsito en la carretera.

El hecho afectó a cientos de conductores, quienes tuvieron que esperar hasta 12 horas para salir de la congestión vehicular.

¿Qué dijo?

"Para la mi, la prioridad era solucionar el accidente, la gente que pudiese estar involucrada, un camión, siete autos", comenzó señalando Sepúlveda.

Sin embargo, sostuvo que este hecho lo hizo reflexionar "sobre lo poco precavido que somos nosotros en las carreteras, sobre lo poco empático que somos con la gente. No es posible que, producto de un accidente, que es prioridad y que hay que solucionar, (...) haya gente que pase toda la noche en la carretera".

"¿Qué te denota eso? Que acá no hay ni un protocolo, que hay gente que trabaja solo en horario de oficina, que hay gente que no está ni siquiera enganchada de las redes sociales. Yo me di cuenta, que soy un fanático de las redes sociales, que la gente ya estaba escribiendo y nadie se alertó. Cómo que les daba lo mismo el taco", expresó.

"Nadie se puso en el lugar de la gente que iba ahí. ¿Nadie pensó que en esos autos iban niños, que necesitaban pañales, que necesitaban ir al baño? ¿Nadie pensó en los adultos mayores que iban en estos autos y que las mujeres necesitaban hacer sus necesidades básicas después de 12 horas?.. ¿Nadie pensó en eso?", añadió el periodista.

"Si alguien hubiese pensado en esto, podría haber tenido un protocolo de contingencia para dar algún grado de solución. ¿Cómo es posible que en este país no existan vías de retorno?", reclamó el Sepúlveda.

Sobre las responsabilidades en la congestión, "Sepu" manifestó: "¿Qué dice el gerente general de esta concesionaria? ¿Qué dicen? Por qué pareciera que les da lo mismo. Un protocolo que existió desde las 8 de la mañana, que fue un desastre, porque reaccionaron después que esto apareció en los matinales".

"¿Ustedes creen, cuando te cobran el peaje, que piensan en esto? Les da lo mismo. Acá nadie pensó en la gente que iba en los autos, en la noche, con frío, con miedo. Pero a la hora de pagar el peaje, hay que pagar. ¿Entonces dónde está la empatía y la preocupación por las personas? Ninguna, cero", sentenció.

