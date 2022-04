"Le haría un daño profundo a quienes más necesitan apoyo": Boric rechaza quinto retiro y respalda proyecto del Gobierno

12 abr. 2022 - 16:09 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió este martes al proyecto "alternativo" presentado por el Gobierno en materia de retiro de fondos de las AFP, el cual ha recibido el apoyo de algunos conglomerados y partidos oficialistas.

"Cumple con apoyar a las familias en tiempos difíciles"

El Mandatario comenzó señalando que "hemos presentado un proyecto para aliviar a familias que tienen deudas, que sabemos que lo han pasado muy mal, que están acogotados, sobre todo con la inflación".

Enseguida, dejó en claro que "eso tenemos que conciliarlo con no dispararnos en los pies como sociedad. El quinto retiro como está presentado le haría un daño profundo a quienes más necesitan apoyo, que son quienes no tienen ahorros y van a sufrir con mayor nitidez el aumento de precios, por tanto, no podemos perdernos".

"Es una alternativa que cumple con apoyar a la familias en tiempos dificiles y a la vez ser responsables la econonía, por eso el llamado a los parlamentarios es que a la hora de la votación más que la preocupación por la tensión del momento pensemos en qué le hace bien al país en el largo plazo, por eso espero que nos vaya bien con la votación en los próximos días", sostuvo.

La presentación de la iniciativa

La idea de la presentación es evitar la concreción de un quinto retiro, cuya iniciativa será votada en general este martes por la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.

A diferencia de la medida que está en el Congreso Nacional, que pretende un rescate desde el 10% al 100% de los fondos, la idea del Ejecutivo es que los afiliados puedan acudir a sus ahorros previsionales bajo seis condiciones determinadas.

El proyecto del Gobierno

El Presidente Gabriel Boric ingresó un "proyecto de ley distinto, que no se hace cargo del retiro de libre disposición, pero sí de un retiro con criterio de seguridad social".

Desde el Ejecutivo señalaron que "no se ingresará una indicación distintiva a la reforma constitucional, porque el quorum sería de tres quintos (3/5), y por técnica legislativa, ya que serían normas de tipo permanente".

El proyecto fue ingresado a la comisión de Trabajo con discusión inmediata. En ese sentido, el objetivo es que sea discutido a partir de este mismo martes hasta total despacho.

Las condiciones para hacer el retiro

La medida establece seis condiciones para que los afiliados de las AFP puedan efectuar este retiro "con criterio social". Tales alternativas son:

Para exigir el pago de deudas originadas por obligaciones alimentarias.

Para el pago de deudas de salud.

Para la adquisición de la primera vivienda. (Subsidio DS1 y DS59).

Para el pago de deudas hipotecarias de la primera vivienda. (crédito hipotecario)

Para el pago de deudas de servicios sanitarios, de electricidad y gas de red vencidas hasta el 31 de marzo de 2022.

Para el pago de otras deudas financieras.

